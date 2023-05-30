Компанія «Галінвест» зареєструвала право власності на неіснуючий торговий центр на місці колишнього ринку «Добробут»

Львівська міська рада отримала висновки від Міністерства юстиції та Державної служби з питань геодезії та кадастру щодо перевірки законності реєстрації права власності на неіснуючий торговий центр на місці колишнього ринку «Добробут» у центрі міста. За результатами перевірки реєстраторці Глинянської міської ради Анастасії Марушко на місяць обмежили доступ до реєстру, а ці листи міськрада долучила як нові докази у справі, яку розглядає Західний апеляційний господарський суд.

Як повідомляв ZAXID.NET, у лютому 2022 року реєстраторка Глинянської міської ради Анастасія Марушко зареєструвала за компанією «Галінвест» право власності на промислово-продовольчий торговий центр площею 5211 м2 на пл. Осмомисла. Однак насправді торгового центру на цій ділянці не існує, а під виглядом ТЦ зареєстрували фундамент, збудований ще у 90-х.

Аби перевірити законність реєстрації права власності на це майно, Львівська міськрада звернулася до міністерства аграрної політики, міністерства юстиції та Державної служби з питань геодезії та кадастру. За результатами перевірки Держгеокадастр встановив, що у технічній документації, яку «Галінвест» надав при реєстрації ділянки, відсутній дозвіл Львівської міськради як власниці землі на цю реєстрацію. Без цього документа реєстратор не мав права вносити цю ділянку в реєстр.

Міністерство агрополітики провело камерну перевірку діяльності реєстраторки Анастасії Марушко, встановивши, що реєстрація так званого торгового центру на вул. Старій, 3 була проведена з порушенням законодавства. Перевірка встановила, що подані «Галінвестом» документи не надавали підстав для реєстрації нерухомого майна. Зважаючи на ці порушення, комісія при Держгеокадастрі на місяць заблокувала Анастасії Марушко доступ до держреєстру прав на нерухоме майно. Відповідний наказ видав і Мінюст.

Ці листи міська рада долучила як докази у справі про незаконну реєстрацію земельної ділянки площею 0,66 га та торгово-промисловий центр на ній. Міська рада програла суд першої інстанції, однак зараз справа слухається у Західному апеляційному господарському суді.

Під час чергового слухання у вівторок, 30 травня, адвокати міськради подали клопотання про долучення цих листів як доказів у справі. Через резонансність справи участь у цьому судовому засіданні взяв міський голова Львова Андрій Садовий та члени виконавчого комітету.

«Так виглядає, що вони хотіли з самого початку пограбувати громаду. А це є 28 квартир, які місто передало, це є землі на право там щось будувати, це є нерухомість. На сьогодні так виглядає, що всі ці афери тривали системно, щоб місто втратило ці активи і сьогодні єдиний актив, який є – це та земельна ділянка, на якій з порушеннями всіх процедур зареєстровано власність на нерухомість, кадастрові номери, інші речі. Міністерство юстиції дало свій вердикт і підтримало міську раду. Держгеокадастр підтримав. Сьогоднішній суд є елементом великої справи, якщо все це майно порахувати, то це майно сьогодні вартує більше 500 млн грн і я вимагаю, щоб місто отримало право на це все», – сказав Андрій Садовий.

Своєю чергою, адвокат ТОВ «Галінвест» Євген Лейко стверджує, що компанія має відповідні документи, що засвідчують їх право на торговий центр і земельну ділянку в центрі Львова і передала їх суду.

Після доповідей представників міськради та компанії «Галінвест» колегія суддів у складі Наталії Галушко, Максима Желіка та Ганни Оріщин оголосила в судовому засіданні паузу. Про дату його продовження повідомлять пізніше.

Нагадаємо, що міська рада судиться з «Галінвестом» за комунальну ділянку площею 0,66 га на площі за оперним театром, де до лютого 2023 року працював ринок «Добробут». Із квітня на цій площі працює супермаркет «Арсен», який збудували без дозвільних документів від міськради. Детальніше про те, як міське майно перейшло в приватну власність, читайте у матеріалі «Замість "Добробуту" – "Арсен"».

Міська рада стверджує, що внаслідок дій «чорних реєстраторів» місто втратило майна на 500 млн грн. Якщо ділянку вдасться повернути, місто планує відновити історичний громадський простір, який був на цій площі на початку ХХ століття.