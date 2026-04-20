Презентацію влаштували перед входом у Львівський апеляційний господарський суд, де розглядається справа про повернення комунальної ділянки місту

У понеділок, 20 квітня, у Львові оголосили переможців архітектурного конкурсу з розвитку історичної дільниці «Кракідали». Йдеться про територію, де раніше був ринок «Добробут». Місто планує облаштувати там громадський простір. Презентацію проєкту-переможця влаштували перед входом у Західний апеляційний господарський суд, де розглядається справа про повернення комунальної ділянки місту.

Серед восьми поданих проєктів перемогла команда Urbanideas під керівництвом Ольги Криворучко, яка раніше реалізовувала громадські простори зокрема на пл. Митній та пл. Коліївщини у Львові. У складі колективу – Валентин Шароватов, Анна Кузовкіна, Тетяна Скорбач, Данило Боліжук.

«Цей проєкт є надзвичайно реалістичним в теперішній час. Він не вимагає великих інвестицій, тому що просто містяни можуть посадити дерева. Тож парк спільними зусиллями можна буде зреалізувати – за муніципальні та позабюджетні гроші донорів. Ми вважаємо, що в час війни, ми не можемо витрачати надмірні гроші на будь-які питання благоустрою. Але цей проєкт є прагматичний, дасть змогу забезпечити доступність, він перетворює більшість вулиць в так званому районі “Кракідали” на пішохідні вулиці, він “зшиває” над собою сквери в єдину зелену зону. Місто може отримати один з найважливіших зелених просторів», – сказав головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Візуалізація майбутнього громадського простору ( Візуалізація ЛМР)

Переможниця архітектурного конкурсу, архітекторка Ольга Криворучко, розповіла про ключові ідеї проєкту. За її словами, головним завданням було створити якісний, гуманний та інклюзивний громадський простір. «Перше, чого ми найбільше хотіли досягти, щоб простір був доступним і зручним для всіх. Ми проаналізували, як люди рухаються цією територією, і постаралися максимально зв’язати її пішохідними маршрутами», – зазначила Криворучко. Окрему увагу команда приділила історичній пам’яті локації. У проєкті передбачили відтворення контурів давніх синагог, які колись існували на цій території. Також концепція передбачає масштабне озеленення. Замість занедбаних бетонних ділянок там планують створити сквери з новими насадженнями, йдеться про 245 нових дерев. При цьому існуючі будівлі не демонтовуватимуть, а адаптують – зокрема під підземний паркінг на близько 100 місць та укриття. «Ми хочемо, щоб тут домінувала зелень. Це частина більшого задуму – з’єднати зелені зони навколо історичного центру Львова в єдине кільце», – пояснила Криворучко. Проєкт також враховує сучасні екологічні рішення – зокрема систему збору дощової води для поліпшення мікроклімату та підтримки рослинності.

Нагадаємо, вже кілька років Львівська міська рада судиться за комунальну ділянку площею 0,66 га, де майже 20 років працював ринок «Добробут». На початку 1990-х міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і планувала збудувати тут 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок. У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників, а у 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр. Згодом ринок закрили, а на його місці облаштували супермаркет «Арсен». При цьому жодних дозволів на це будівництво міська рада не видавала. Справа про повернення землі перебуває в суді.