Попередні пропозиції облаштування площі за оперним театром

Львівська міська рада оголосила архітектурний конкурс на облаштування території колишнього ринку «Добробут», де планують відтворити історичну площу та створити сквер. Про це під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев. У першу чергу оновлення чекають на територію в районі зупинки громадського транспорту і кіосків.

Йдеться про територію колишнього передмістя, відому як дільниця «Кракідали». Місто хоче облаштувати тут безбарʼєрний простір із єдиним загальноміським рекреаційним сквером площею 1,4 га. На конкурсі архітектори мають запропонувати сценарій поетапної трансформації: від пл. Князя Ярослава Осмомисла – до пішохідизації вул. Сянської із обʼєднанням зелених просторів у єдиний загальноміський рекреаційний сквер. Передбачається безбар'єрний публічний простір з розміром як сквер, що навпроти церкви святого Юра.

Також буде змінена транспортна пріоритетність на ділянці: перевагу нададуть пішохідному, велосипедному та громадському транспорту. Вул. Сянська має стати пішохідним зеленим звʼязком між мікроскверами з можливістю проїзду. Також архітектори мають благоустроєм позначити місце розташування колишньої Великої передміської синагоги та синагого Бет Лехем.

Проєкт планують реалізувати у два етапи. Спершу планують комплексний благоустрій пл. Князя Ярослава Осмомисла, де зараз розташована зупинка громадського транспорту і кіоски, а після цього – реконструкцію та благоустрій решти території. Саме другий етап розглядають як перспективну зону після завершення судових процесів.

Нагадаємо, вже кілька років Львівська міська рада судиться за комунальну ділянку площею 0,66 га, де майже 20 років працював ринок «Добробут». На початку 1990-х міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і планувала збудувати тут 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок.

У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників, а у 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр. Згодом ринок закрили, а на його місці облаштували супермаркет «Арсен». При цьому жодних дозволів на це будівництво міська рада не видавала. Справа про повернення землі перебуває в суді.