Жеваго підозрюють у створенні злочинної організації для відмивання грошей «Фінанси та Кредит»

У четвер, 19 березня, у Франції українські правоохоронці вручили нові підозри у справі масштабних розкрадань у банку «Фінанси та Кредит» його власнику, олігарху та колишньому депутату Костянтину Жеваго. Його підозрюють у створенні злочинної організації та розтраті майна, повідомив голова Офісу генпрокурора Руслан Кравченко.

52-річний Жеваго, якого раніше відмовилися екстрадувати до України з Парижа, особисто заслухав нові підозри у справі банку «Фінанси та Кредит». Йому інкримінували:

створення злочинної організації та її керівництво,

розтрату майна в особливо великих розмірах,

легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, Жеваго, який володів більшістю активів банку «Фінанси та Кредит» створив ієрархічну злочинну організацію з топменеджерів компанії. Вони системно виводили кошти банку через мережу офшорів, укладаючи фіктивні кредити.

«Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара. Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень», – повідомив Кравченко.

Після того як українські правоохоронці вручили Жеваго підозри, його допитали. За словами генпрокурора, олігарх заявив про політичне переслідування.

Нагадаємо, раніше Костянтину Жеваго оголосили про підозру щодо причетності до схеми з розкрадання 113 млн доларів банку «Фінанси та Кредит» через офшорні компанії протягом 2007-2014 років.

У серпні 2023 року Жеваго оголосили про підозру у справі про корупцію у Верховному Суді. За даними слідства, олігарх дав тодішньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву хабаря у розмірі 2,7 млн доларів в обмін на рішення на його користь у господарській справі. Йшлося про справу щодо права власності понад 40% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС.

На момент повідомлення підозр Жеваго перебував на території Франції. Україна зверталася до країни щодо екстрадиції екснардепа, але їй кілька разів відмовляли – французький суд поставив під сумнів неупереджений судовий розгляд проти Жеваго в України.

У лютому 2025 року РНБО наклала на Костянтина Жеваго безстрокові санкції. Його банк наразі перебуває у процесі ліквідації.