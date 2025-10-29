Франція знову відмовила в екстрадиції Костянтина Жеваго

Апеляційний суд Парижа, що у Франції, відмовив в екстрадиції до України мільярдера Костянтина Жеваго. Про це у середу, 29 жовтня, повідомила низка українських ЗМІ, зокрема hromadske та «Інтерфакс-Україна» з посиланням на лист пресслужби Жеваго.

У листі надісланому журналістам, вказується, що суд у Франції вважає, що в Україні Жеваго не можуть гарантувати справедливий та неупереджений судовий розгляд. Про екстрадицію мільярдера до України клопотали Офіс Генерального прокурора та НАБУ у межах кримінального провадження, в якому Жеваго підозрюють у наданні хабарів голові та суддям Верховного Суду.

«Суд не може дійти висновку, що сторона запиту екстрадиції здатна гарантувати, що Костянтин Жеваго постане перед судом, який забезпечує фундаментальні гарантії процесуальної справедливості та захисту прав людини», – цитує «Інтерфакс-Україна» рішення французького суду.

Більше про підозри Костянтину Жеваго

Жеваго фігурує у низці кримінальних проваджень. Зокрема, йому інкримінують причетність до схеми з розкрадання 113 млн доларів банку «Фінанси та Кредит» через офшорні компанії протягом 2007-2014 років.

У серпні 2023 року йому оголосили про підозру у справі про корупцію у Верховному Суді України. За даними слідчих, Жеваго надав тодішньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву хабар у розмірі 2,7 млн доларів в обмін на рішення на його користь у господарській справі. Йшлося про справу щодо права власності понад 40% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС.

У листопаді 2023 року Верховний суд Франції вже відмовляв в екстрадиції Жеваго до України. 12 лютого 2025 року РНБО наклала на Костянтина Жеваго безстрокові санкції.