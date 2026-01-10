Ігорю Бакуму було 71 рік

У суботу, 10 січня, на 71-му році життя помер колишній головний лікар Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит». Про це у Facebook повідомили у Центрі дитячої медицини «Охматдиту».

Ігор Бакум очолював лікарню протягом 12 років з 2003 по 2015 рік. До цього відомий лікар-педіатр працював в Департаменті охорони здоров’я, а також був головним лікарем Червоноградської лікарні.

«Його професіоналізм, людяність і відданість медицині залишили глибокий слід у серцях колег, пацієнтів та всієї медичної спільноти», – написали у Центрі дитячої медицини.

Парастас відбудеться у неділю, 11 січня, о 18:00 у капличці Різдва Хрестителя Господнього Йоана. Похоронна відправа відбудеться у понеділок, 12 січня, об 11:00 там само.