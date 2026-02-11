Днями з полону повернувся боєць 24 бригади імені короля Данила Назар Далецький, якого три роки тому визнали загиблим і нібито поховали на Львівщині. За цей час родина отримала передбачені державою 15 млн грн.

Зараз триває дискусія щодо того, чи повинні родичі повертати виплати. Резонансу цій історії додав представник омбудсмана на Львівщині Тарас Подвірний, який заявив, що гроші доведеться повертати. Його згодом спростував сам омбудсман Дмитро Лубінець, зазначивши, що такого рішення не ухвалено, триває аналіз ситуації.

ZAXID.NET поспілкувався з львівським адвокатом, ветераном Назаром Олексюком про юридичні наслідки помилкового визнання загиблим військовослужбовця та як родина може себе захистити.

Повинна чи неповинна родина Назара Далецького повертати отримані виплати за загибель військового? З юридичного боку, які можливі варіанти розвитку подій?

Тут є конкретна позиція закону. Мені дуже дивно, чому хтось говорить інше. Стаття 1215 Цивільного кодексу України передбачає, що не підлягають поверненню помилково і безпідставно отримані кошти, якщо вони були виплачені у вигляді стипендії, пенсії, допомоги, соціальних виплат, аліментів і так далі. Тобто, ця виплата є такою, що не повертається.

Вона могла би бути повернута в тому випадку, якби родина зробила підроблення документів чи повідомила якісь інші неправдиві дані. Тут їхньої вини немає жодної, тому вони нічого повертати не будуть.

Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області невідомо чому взяв на себе місію озвучити, що родина буде змушена повернути гроші. Юристи всі в шоці, адже це абсурдне, непрофесійне і некомпетентне твердження.

Не треба нічого повертати. Це єдиний юридично правильний шлях розвитку цієї історії?

Так. Але 90%, що держава буде намагатися це зробити. Хоча це буде безпідставно. У результаті цієї всієї ситуації буде аудит, буде виявлено нецільове використання бюджетних коштів. Тому кожен буде намагатися зробити щось, щоб зняти з себе відповідальність. Будуть намагатися подавати позови, хоча вони завідомо безпідставні.

Ця історія буде мати продовження.

Позов про повернення виплат державі подавати будуть, але суди цього не задовільнять. Сьогодні державні інституції, система державних органів заточені на головну ціль – зекономити і максимально, де це можливо, не виплатити. А тут виходить, що заплатили нецільово.

Це всього лиш вершина айсберга. Головна проблема буде полягати у відновленні статусу живої людини, поновленні в списках особового складу і отриманні грошового забезпечення за весь час перебування в полоні. Для цього треба йти в суди.

Як могла статися така помилка, адже родичам сказали, що там збіг за аналізами ДНК був 99,9%?

На мою думку, дуже малоймовірно, що була помилка в експертизі. Швидше за все, були неправильно надані, неправильно промарковані взірці. Процедура відбору взірців відбувається в НДЕКЦ МВС, беруть мазки з ротової порожнини. Їх беруть багато.

Не можна виключати того факту, що той, хто брав ці зразки, щось переплутав, не так підписав. На зразку написали одне прізвище, а насправді була ДНК іншої людини. Також могла трапитися недбалість щодо збігу прізвищ. Це недбалість не експерта, який проводить експертизу, а тих, хто відбирає, маркує, повідомляє. Кількість зниклих безвісти у Силах оборони є дуже велика, можуть бути помилки. Багато хто недобросовісно відноситься до таких речей.

Я схиляюся до цих версій. Адже експерт, який проводить експертизу порівняння ДНК, несе кримінальну відповідальність. Є багато запитань у цій історії.

Хто мав би відповісти за таку помилку?

Держава в особі органів, які приймають рішення. Давайте будемо відштовхуватись від іншого. Будь-яка відповідальність настає за дії або бездіяльність, які спричинили ті чи інші наслідки. Які наслідки цієї історії? Цьому військовому не виплачено грошове забезпечення за час перебування в полоні. Йому не нарахують це забезпечення. Це армія. Скажуть: «У нас записано, що ти мертвий, значить ти мертвий. Ми тобі не можемо заплатити». Який ефективний спосіб вирішення цього наслідку? Звернення до суду і повернення собі грошей.

Інший наслідок – моральні страждання, які держава повинна відшкодувати з державного бюджету. Є конкретна моральна шкода, про яку ніхто не говорить. Все буде залежати від родичів, чи вони захочуть. Це ж їхнє право.

Позов про відшкодування виплат за час полону, а так само про моральну шкоду мали би подати військовий і його родина?

Найперше, що військовий повинен робити – це в судовому порядку скасовувати актовий запис про смерть. Але тут виходить парадокс. Він у правовому полі є мертвою людиною. Це означає, що він у принципі і до суду звернутися не може, у нього немає процесуальної правоздатності. Виходить казусна ситуація.

Відсутня судова практика в таких справах. Він не був оголошений померлим за рішенням суду. Цивільний кодекс передбачає, що суд може визнати людину померлою, коли людина пропала безвісти за обставин, що загрожували її життю та здоров’ю, і минув певний проміжок часу. Якщо ця людина з'являється, вона звертається в той самий суд, який виніс рішення і каже: «Я живий». І цей суд оголошує людину живою.

Але військовослужбовець, про якого ми говоримо, не був оголошений померлим через суд, його визнали загиблим на основі довідки, лікарського висновку.

Після встановлення факту, що він живий, потрібно у суді скасовувати наказ про виключення його зі списків військовослужбовців заднім числом та стягувати виплати. Держава буде опиратися, бо це дуже великі гроші.

Ну і однозначно, що має бути кримінальне провадження з цього приводу.

Хто може бути винний у цій справі?

Винен той, хто недбало поставився до виконання своїх службових обов'язків і, як мінімум, завдав державі шкоди. Заплатили 15 млн грн. Це була чиясь помилка, за яку хтось повинен відповісти.

Я прогнозую, що з цією справою можна буде звертатися в Європейський суд з прав людини. Все буде залежати від того, як держава відреагує. Можливо Уповноважений ВРУ з прав людини чи органи юстиції щось ініціюють. Хоча, з іншого боку, держава не має права звертатися в інтересах військовослужбовця до суду.

Як запобігти, щоб таких помилок щодо визнання військовослужбовців загиблими, не траплялося в майбутньому?

Треба удосконалити правила збору взірців і зробити так, щоб їх не переплутали. Є певний хаос. Треба напрацювати такий механізм, який би виключав помилку, має бути якась звірка. Якщо це були останки і переплутали зразки, то похований хтось інший.

Чи можуть в таких випадках родичі вимагати провести повторну експертизу?

Є процедура опізнання. Люди опізнають або не опізнають, починаються сумніви. Хтось може впізнати чужого, хто як себе «накрутив».

Якщо є сумніви, повторну експертизу профінансує держава, чи родичі самостійно?

Це приватна справа. Процедура ідентифікації є проблемна. Є велика проблема ігнорування військовими «смертних жетонів». Ніхто не хоче їх носити. Не хочуть писати особистих розпоряджень на випадок, якщо щось трапиться. Потім виникають такі історії, щоб без виплат залишаються ті, кому вони були би потрібні.

У випадку з військовослужбовцем Далецьким сталася людська помилка. Де вона була, я не знаю. Для цього має бути слідство, аналіз усіх документів.

P.S. У процесі підготовки інтерв’ю з’явилося офіційне повідомлення Мінборони про те, що в родини Назара Далецького не будуть вимагати повернення виплат.