Україна наростила імпорт електроенергії

У лютому 2026 року Україна встановила рекорд за обсягами імпорту електроенергії – 1,26 млн МВт-год. Це на 41% більше, ніж у січні, свідчать дані моніторингу ExPro.

Найбільшим постачальником залишається Угорщина, на яку припадає 49% загального імпорту. У порівнянні з попереднім місяцем обсяги постачання з цієї країни зросли майже на 54%. Частка Словаччини становила 18%. Загалом імпорт із Угорщини та Словаччини у лютому досяг рекордного рівня за місяць.

Експорт електроенергії у 2026 році наразі відсутній. У річному вимірі імпорт зріс у п’ять разів порівняно з лютим 2025 року.

23 лютого прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив про припинення аварійних постачань електроенергії до України. Аналогічну позицію озвучив і прем’єр Угорщини Віктор Орбан. Причиною називали зупинку транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба».

У відповідь НЕК «Укренерго» повідомило, що можливе припинення аварійної допомоги зі Словаччини не вплине на стабільність роботи об’єднаної енергосистеми України.

Україна та Словаччина є членами ENTSO-E, а співпраця між операторами систем передачі регулюється правилами цієї організації та двосторонніми угодами.