Петер Сійярто заявив, що майже половина імпорту електроенергії в Україну надходить з Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у неділю, 22 лютого, заявив, що у питанні постачання електроенергії в Україну слід діяти з особливою обережністю, щоб не нашкодити угорській громаді на Закарпатті.

За словами Сійярто, під час засідання урядової енергетичної ради, яка зібралася у неділю через припинення постачання російської нафти трубопроводом «Дружба», обговорили питання призупинення імпорту електроенергії до України.

Міністр зазначив, що майже половина імпорту електроенергії в Україну надходить з Угорщини. Водночас Будапешт вважає, що можливе припинення експорту може насамперед вдарити по Закарпаттю, де проживає угорська меншина.

«Наша суперечка не з людьми, які живуть в Україні, і не з родинами. Наша суперечка з українською державою, з українським урядом, з президентом Зеленським», – заявив Сійярто.

Дипломат також зазначив, що у понеділок, 23 лютого, Рада ЄС з питань закордонних справ планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії. Та Будапешт планує заблокувати це рішення.

«Угорщина заблокує його. Доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом “Дружба”, ми не дозволимо ухвалювати важливі для Києва рішення», – додав голова МЗС Угорщини.

Транзит нафти нафтопроводом «Дружба» через територію України припинено з кінця січня 2026 року після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Саме цим маршрутом Словаччина та Угорщина отримували основні обсяги нафти. В Угорщині раніше заявляли, що Україна нібито блокує транзит із політичних причин. Натомість Київ наголошує, що зупинка пов’язана з пошкодженням об’єктів унаслідок російських обстрілів.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у суботу, 21 лютого, заявив, що може ініціювати припинення аварійних постачань електроенергії до України, якщо до понеділка, 23 лютого, не буде відновлено транзит нафти до країни. Згодом після нього, схожу заяву зробив і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Міністерство закордонних справ України засудило енергетичний шантаж цих країн. МЗС зазначило, що заяви Угорщини та Словаччини шкодять власним країнам, оскільки їхні енергетичні компанії експортують електроенергію на комерційній основі.