НАБУ заявило про затримання свого співробітника у Сумах

Національне антикорупційне бюро заявило, що ввечері неділі, 15 березня, їхнього співробітника на вʼїзді до Сум затримала Служба безпеки України. Про це йдеться у повідомленні НАБУ, що опубліковане у телеграм-каналі бюро.

«Щойно на блокпосту біля в’їзду до м. Суми співробітниками СБУ, які, ймовірно, належать до підрозділу, що перебуває у сфері координації першого заступника Голови СБУ, було безпідставно затримано співробітника НАБУ», – йдеться у повідомленні.

У бюро зазначають, що правоохоронець перебував у Сумах у межах офіційного розслідування. Зазначається, що причина затримання – проживання його батьків на тимчасово окупованій території. Водночас НАБУ запевняє, що перед призначенням на посаду він пройшов всі необхідні перевірки.

«Зокрема перевірку на поліграфі в Управлінні внутрішнього контролю НАБУ, під час якої, зокрема, перевірялися питання щодо можливих зв’язків або співпраці з представниками держави-агресора чи колабораційними структурами», – розповіли у НАБУ.

Антикорупційне бюро звинуватило СБУ у перешкоджанні документуванню злочину та виконанню службових обовʼязків. Там також заявили, що наразі ще встановлюють обставини інциденту та згодом повідомлять більше деталей.

Зауважимо, що на момент публікації СБУ не коментувала заяву НАБУ.

Суперечки між НАБУ та СБУ

21 липня 2025 року СБУ та Офіс генпрокурора здійснили обшуки у низки детективів НАБУ в різних областях України. Того ж місяця СБУ затримала керівника міжрегіональних управлінь детективів Руслана Магамедрасулова та його батька Сентября Магамедрасулова. Обох СБУ підозрює у веденні бізнесу на території Росії. Зокрема, за даними слідчих, Сентябр Магамедрасулов продавав партії технічної коноплі до республіки Дагестан, що є суб’єктом РФ. Водночас його син Руслан Магамедрасулов, який обіймає посаду керівника міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, був посередником у продажах. 22 липня детектива НАБУ та його батька помістили під варту. У грудні 2025 року суд звільнив Магамедрасулових з-під варти.

Крім того, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який суттєво обмежує повноваження НАБУ та САП, а також надає додаткові повноваження генпрокурору. Проєкт закону фактично ліквідовував незалежність антикорупційних органів. Документ викликав обурення в українців, що призвело до протестів у більшості міст України. Попри це Володимир Зеленський підписав скандальний законопроєкт.

Однак протести українців продовжилися. 24 липня у Верховній Раді депутати від чотирьох партій зареєстрували новий законопроєкт №13531, який передбачає скасування положень документа №12414. Того ж дня Зеленський погодив текст свого законопроєкту №13533 та вніс його до Верховної Ради. Зрештою 31 липня 2025 року ВР ухвалили законопроєкт №13533 Володимира Зеленського, що скасував попередні обмеження НАБУ та САП.

У серпні 2025 року НАБУ заявило про викриття колишнього директора департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка на незаконному збагаченні. За даними антикорупціонерів, Вітюк у 2023 році придбав за 21,6 млн грн та оформив її на дружину.

25 вересня 2025 року НАБУ повідомило, що СБУ прийшла з обшуками до колишніх працівників бюро, які на той час вже працювали в «Укрзалізниці». Своєю чергою СБУ заявила, що слідчі дії повʼязані з розслідуванням щодо зловживань у сфері вантажних перевезень в «Укрзалізниці».

10 лютого НАБУ повідомило, що у помешканні керівниці одного з підрозділів виявили обладнання для прослуховування. Керівник Спеціалізованої прокуратури Олександр Клименко заявив, що обладнання могли встановити співробітники СБУ.

23 лютого НАБУ повідомило про викриття працівника Служби безпеки України на одержанні 68 тис. доларів хабаря.