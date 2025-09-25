СБУ проводить слідчі дії у чинних працівників «Укрзалізниці»

У четвер, 25 вересня, у пресслужбі Національного антикорупційного бюро повідомили, що працівники Служби безпеки України проводять слідчі дії в колишніх працівників НАБУ. Наразі експрацівники бюро працюють в «Укрзалізниці».

У пресслужбі НАБУ припустили, що слідчі дії пов’язані з попередньою діяльністю працівників над розслідуваннями, що викривали організовані злочинні групи на держпідприємствах. Також розслідування стосувалися органів державної влади, серед яких була у СБУ.

«Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

На момент публікації у пресслужбі СБУ не коментували обшуки. Також ситуацію не коментували в «Укрзалізниці».

Доповнено 10:51. У пресслужбі СБУ відреагували на повідомлення НАБУ про обшуки в експрацівників та зазначили, що вони не пов’язані з НАБУ. В СБУ повідомили, що її працівники розпочали низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на «Укрзалізниці».

«Слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців ПрАТ «Укрзалізниця» та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження. Обшуки у посадовців “Укрзалізниці” не пов'язані із “тиском на незалежність антикорупційних інституцій”, про що сьогодні заявили їхні представники», – повідомили в СБУ.

Там наголосили, що всі заходи відбуваються із дотриманням українського законодавства.

Нагадаємо, у липні СБУ та Офіс генпрокурора прийшли з обшуками до низки детективів НАБУ в різних областях України. 21 липня СБУ затримали керівника міжрегіональних управлінь детективів Руслана Магамедрасулова. Посадовця затримали за підозрою у веденні бізнесу в Росії – за даними спецслужби, посадовець нібито допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією та має контакти з представниками країни-агресора. У вівторок, 22 липня, суд взяв його під варту.