Першу чергу 10-поверхового ЖК «Варшавський» звели у Ковелі у 2024 році

Господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов прокуратури, зобов’язавши ТОВ «Укрінкомтехбуд» сплатити 2,5 млн грн внеску на розвиток інфраструктури Ковельської громади.

Як зазначено у рішенні суду, оприлюдненому 5 грудня, у 2024 році «Укрінкомтехбуд» здав в експлуатацію багатоквартирний будинок на вул. Заводській, 23 у Ковелі. За інформацією ЛУН, йдеться про першу чергу 10-поверхового ЖК «Варшавський» комфорт-класу на 290 квартир.

У листопаді 2024 року Ковельська міська рада повідомила правоохоронців, що не звільняла забудовника від сплати внеску на розвиток інфраструктури громади, однак не зверталася до суду через відсутність матеріалів для обґрунтування позовних вимог.

Господарський суд Івано-Франківської області підтримав позов правоохоронців, зобов’язавши «Укрінкомтехбуд» сплатити до бюджету Ковеля 2,5 млн грн, з яких 2,2 млн грн пайового внеску, а решта – інфляційні втрати та 3% річних. Окрім цього, компанія має заплатити 30 тис. грн судового збору.

Кому належить будівельна компанія

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Укрінкомтехбуд» засноване у 2014 році в Івано-Франківську і належить бізнесмену і політику Ярославу Гуменюку.

Він був членом «Соціалістичної партії України», за списком якої у 1998 році невдало балотувався до Верховної Ради, а на виборах 2012 року входив до складу ОВК у Хмельницькому від «Комуністичної партії України». На виборах 2015 року балотувався до Снятинської районної ради від ВО «Батьківщина».

На своїй сторінці у фейсбуці Ярослав Гуменюк називає себе засновником першої незалежної телевізійної студії «Захід» в Івано-Франківську та членом ГО «РАЗОМ-ІФ».