Десятиповерховий ЖК ввели в експлуатацію у 2023 році

Господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов правоохоронців про стягнення з ЖБК «Галицька академія» 7 млн грн пайової участі на розвиток інфраструктури Івано-Франківська.

Як повідомили у прокуратурі 1 жовтня, під час будівництва багатоповерхівки на вулиці Вовчинецькій, забудовник, у визначений законом строк, не сплатив внесок до бюджету.

За матеріалами справи, йдеться про обслуговуючий кооператив ЖБК «Галицька академія», який замовив будівництво житлового комплексу на понад 170 квартир на вул. Вовчинецькій, 227. За інформацією ЛУН, десятиповерховий ЖК ввели в експлуатацію у 2023 році та наразі всі квартири в ньому продані.

Директором обслуговуючого кооперативу «Галицька академія», перейменованого влітку 2025 року на «Галицьку історію», є киянин Владислав Мельохін. Він керує та володіє ще семистами компаніями в Україні, включаючи ТзОВ «Новий люкс». 10 червня суд зобов’язав останню сплатити понад 6 млн грн боргу у бюджет Львова. Саме таку суму пайового внеску у розвиток інфраструктури міста компанія не повернула під час будівництва ЖК на вул. Навроцького, 31.