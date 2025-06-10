Йдеться про житловий комплекс на вул. Навроцького, 31

Господарський суд Львівської області зобов’язав компанію «Новий люкс» сплатити міській раді Львова понад 6 млн грн боргу за пайовий внесок.

Йдеться про будівництво житлового комплексу на вул. Навроцького, 31, неподалік Лікарні святого Луки. У 2019 році Львівська міська рада відвела ТзОВ «Новий люкс» ділянку площею 0,78 га під будівництво житла. Того ж року компанія отримала відповідні містобудівні умови та обмеження.

Дозвіл на будівництво передбачав сплату пайового внеску на розвиток інфраструктури району. Однак забудовник цей внесок так і не сплатив, тож міська рада звернулася в суд.

10 червня Господарський суд позов міської ради задовольнив і зобов’язав ТзОВ «Новий люкс» сплатити понад 6 млн грн боргу. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Компанія «Новий люкс» створена у 2017 році та зареєстрована в Києві. Власником компанії вказаний киянин Владислав Мельохін. Людина з таким ім'ям та прізвищем фігурує як керівник та засновник ще понад 700 компаній в Україні, які зареєстровані в різних регіонах та працюють в різних галузях діяльності. До 2024 року компанія належала львів’янину Ярославу Пащаку, який займається реставрацією.