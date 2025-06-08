Ідеться про ділянку площею 0,4 га на вул. Данила Апостора, 14в

Господарський суд Львівської області зобовʼязав ТзОВ «Перфект ПАК» сплатити Львівській міській раді 607 тис. грн боргу. Компанія два роки не платила за оренду землі.

Йдеться про ділянку площею 0,4 га на вул. Данила Апостола, 14в у Львові, яку з 2019 орендує компанія «Перфект ПАК». Тут розміщені склади та виробничі будівлі. Орендна плата за ділянку становила майже 152 тис. грн на рік.

Однак у 2023-2024 роках компанія перестала платити за оренду землі і сумарно заборгувала 360 тис. грн. Через це міська рада звернулася в суд, нарахувавши ще 250 тис. грн штрафу та пені за протерміновані платежі.

Враховуючи обставини справи, суддя Андрій Мазовіта позов міської ради задовольнив і зобовʼязав ТзОВ «Перфект ПАК» сплатити ЛМР 6-7 тис. грн боргу. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТзОВ «Перфект ПАК» зареєстроване у 2011 році в Києві та займається виробництвом деревʼяної тари. Через аудиторську фірму «Астра аудит» компанія належить киянину Олегу Василенку.