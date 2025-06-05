Усі ділянки розташовані в селі Гряда на вул. Польовій

Управління земельних ресурсів Львівської міської ради продало вісім ділянок у Гряді на загальну суму 18,2 млн грн. Всі ділянки придбало ТзОВ «Жовківський племптахорепродуктор».

Йдеться про земельні ділянки загальною площею 3,5 га, розташовані поруч на вул. Польовій. Чотири з них призначені під промисловість і будівництво виробничо-складських будівель, а ще чотири – під громадьску забудову. Загальна вартість ділянок становить 18,2 млн грн.

Всі вісім ділянок придбало ТзОВ «Жовківський племптахорепродуктор». Невдовзі управління земельних ресурсів має укласти з компанією договір купівлі-продажу.

ТзОВ «Жовківський племптахорепродуктор» зареєстроване ще у 1994 році в селі Мервичі біля Львова. Компанія займається розфеденням свиней. Одноосібним власником «Жовківський племптахорепродуктор» вказаний Мирон Остапчак – президент футбольного клубу «Куликів-Білка».