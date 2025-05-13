Йдеться про 2 га на вул. Жовківській, 63 в Малехові

Управління земельних ресурсів Львівської міської ради продало ділянку під промисловість у Малехові за 13,6 млн грн. Ділянку купила фірма бізнес-партнера відомого львівського підприємця Володимира Матківського.

Йдеться про ділянку площею 2 га вул. Жовківській, 63 в Малехові, що розміщена у великій промисловій зоні. Ділянка перебувала в комунальній власності та належить до земель промисловості. До ділянки підведенні необхідні комунікації.

Землю виставили на онлайн-аукціон у квітні зі стартовою ціною 13,5 млн грн. Участь у торгах взяли дві компанії ПП «ЖК Континент» і ТзОВ «Промзон». Найвищу ціну запропонувала компанія «Промзон» – 13,6 млн грн.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Промзон» зареєстроване у 2020 році та займається управлінням нерухомим майном. До травня 2025 року компанія називалася ТзОВ «Аеродром Туринка», й займалася обслуговуванням аеродрому Jagellon у селі Черляни Городоцького району. Компанія належить Тарасу Пукаляку – львівському підприємцю, що працює в галузях торгівлі, нерухомості, в агропромисловості. У 2020 році Тарас Пукаляк балотувався до Львівської міської ради від партії «Удар», але не пройшов.

У 2019 році він претендував на посаду судді одного з місцевих судів, утім також безуспішно. Через низку компаній Тарас Пукаляк є бізнес-партнером власника ФК «Карпати» та цукрового магната Володимира Матківського.