Готель «Замок Лева» розташований на вул. Галицької Армії, 7 у Львові

Депутати Львівської міської ради на засіданні у вівторок, 8 квітня, дозволили провести грошову оцінку ділянки під готелем «Замок Лева», який кілька років тому приватизували брати Керницькі. Це дозволить власниками приватизувати ділянку.

Йдеться про ділянку площею 0,49 га на вул. Галицької Армії, 7 у Львові, де розташований готель «Замок Лева». У 2020 році Львівська обласна рада, у власності якої були дві історичні вілли, в яких розміщувався готель, дозволила їх приватизувати без аукціону за 29 млн грн. Готель викупило ТзОВ «Замок Лева», яке вклало в реконструкцію будівель 7 млн грн.

Після цього ТзОВ «Замок Лева» звернулося до Львівської міської ради за дозволом на викуп комунальної ділянки під готелем. Попередня грошова оцінка ділянки становить 75,5 тис. грн.

8 квітня депутати ЛМР припинили Львівській облраді право постійного користування ділянкою та дозволили укласти договір оренди з ТзОВ «Замок Лева». Після цього власник готелю зможе викупити її за ринковою ціною.

За даними YouControl, власниками компанії «Замок Лева» раніше були львів'яни Володимир Ткачук та Роман Карачевський. У 2018 році серед співвласників з'явився львівський бізнесмен, екс-депутат Львівської облради Тарас Керницький, який у 2019 році став одноосібним власником компанії, а з весни 2020 року переписав її на рідного брата Назара Керницького. У 2023 році власницею готелю стала Вероніка Керницька. Їй належить «Ареал Плаза» на просп. Чорновола, 67.