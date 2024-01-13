Родовище «Вельбівненське-3» на Рівненщині

Брати Тарас і Назар Керницькі у листопаді 2023 року вийшли зі складу учасників ТОВ «Острозький піщаний кар'єр», що видобуває пісок у Рівненській області. На аналітичному порталі YouControl йдеться, що наразі компанія на 50% належить Мар'яну Онищаку зі Львова. Також частками по 25% володіють ТОВ «Бравас-В» та ТОВ «Рентбудсервіс» з Рівного.

З травня 2021 року до жовтня 2023 року братам Керницьким належали 50% капіталу ТОВ «Острозький піщаний кар'єр» через ТОВ «Бронза». Зазначимо, що бізнесмени не називають вартості проданої частки. Тарас Керницький у коментарі сайту NADRA.INFO сказав, що надалі планує інвестувати у нові проекти з видобутку корисних копалин.

Згідно із YouControl, з 2019 року ТОВ «Острозький піщаний кар'єр» на площі майже 30 га видобуває пісок з родовища «Вельбівненське-3» на Рівненщині. Компанія має дозвіл на роботи до 2039 року.

Зазначимо, що наразі Тарас Керницький очолює Львівську обласну шахову федерацію, є співзасновником і президентом ТзОВ «Укренерго». Крім цього, він має частки у видобувних компаніях ТОВ «Вест-Газ-Плюс» (працює у родовищі Прирічне на Полтавщині), ТОВ «Інгазко» (працює у родовищі Красноїльське Чернівецької області) та ТОВ «Надрагаз» (працює у родовищі Гуцулівське на Прикарпатті). Назар Керницький володіє ТОВ «ПроЛогістик» (надає в оренду приміщення), ТОВ «Городок автотранс» (займається пасажирськими перевезеннями). Крім цього, він має частку у ТОВ «Крос логістик» та «Рівне логістик груп».

Мар'ян Онищак, який зараз на 50% володіє ТОВ «Острозький піщаний кар'єр», є бізнес-партнером братів Керницьких. Підприємець до листопада 2023 року був у переліку бенефіціарних власників ТОВ «Бронза», через яке Керницькі володіли ТОВ «Острозький піщаний кар'єр». Зазначимо, що Львівська обласна федерація боксу називала Мар'яна Онищака меценатом та ветераном львівського боксу.

Додамо, що у 2020 році сайт журналістських розслідувань «Четверта влада» розповідав про інших контролерів ТОВ «Острозький піщаний кар'єр» – «Бравас В» та «Рентбудсервіс». Журналісти розповідали, що компанії за сприяння Держгеокадастру привласнили майже 100 гектарів сільськогосподарських земель у Рівненській області.