ТОВ «Гулянецький щебзавод» видобуває корисні копалини на Житомирщині

Дружина підприємця та депутата Львівської облради від «Європейської солідарності» Романа Демчини Любов стала власницею ТОВ «Гулянецький щебзавод», яке добуває декоративний та будівельний камінь, вапняк, гіпс, крейду та глинистий сланець. На сайті з продажу нерухомості заявлена вартість компанії становить 3,2 млн доларів. Раніше власником заводу був громадянин Німеччини Єгор Шнелль. В аналітичній системі YouControl йдеться, що 9 листопада 2023 року компанія Любові Демчини «Керамік» на 100% стала бенефіціаром житомирського підприємства.

«Завдяки новому інвестору, підприємство знову стає на ноги. Гасимо старі борги, зробили перший вибух, почали працювати. Випускаємо щебінь, але працюємо поки що тільки на склади», – розповів новий керівник заводу Віталій Вербицький у коментарі виданню NADRA.INFO.

Зазначимо, що Господарський суд Житомирської області стягнув із заводу майже 700 тис. грн через борг перед ТОВ «Скорпіон-Безпека», яке надавало охоронні послуги.

Згідно з даними YouControl, ТОВ «Гулянецький щебзавод» з 2004 року зареєстрована у селі Бондарівка Коростенського району Житомирщини. Статутний капітал компанії становить майже 60 млн грн. Основним видом діяльності є добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Серед додаткових кведів також є розроблення кар'єрів, гуртова торгівля металами, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах. Гулянецький щебзавод має дозвіл на видобуток до 2031 року у родовищі «Північна ділянка». У власності підприємства є будинок у селищі Нова Ушиця та комплекс споруд поблизу села Бондарівка та дві земельні ділянки на Житомирщині. Крім цього, ТОВ «Гулянецький щебзавод» орендує дві державні земельні ділянки площею понад 46 га.

Любов Демчина, яка є новою власницею ТОВ «Гулянецький щебзавод», є бенефіціаркою ТОВ «Керамік», яке займається гуртовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Крім цього, компанія видобуває корисні копалини, займається будівництвом та роздрібною торгівлею будматеріалами, надає в оренду нерухоме майно.

Зазначимо, що Любов Демчина є дружиною Романа Демчини, який з 2020 року є депутатом Львівської облради. Чоловік є засновником та керівником приватного підприємства «Рома». Компанія ремонтує дороги, добуває корисні копалини та розробляє кар'єри. У YouControl можна знайти інформацію про судову справу щодо незаконного видобутку корисних копалин, до якого причетне ПП «Рома». У матеріалах справи йдеться, що компанія могла незаконно працювати у селі Стара Скварява Львівського району на ділянці площею майже 13 га.

Згідно з даними YouControl, ПП «Рома» у 2023 році отримало державних підрядів на 362,4 млн грн. Зокрема, ZAXID.NET повідомляв, що компанія Романа Демчини перемогла у тендері на капітальний ремонт дороги Малнів – Піхи – Мартини – Малнів вартістю 45,5 млн грн.

Нагадаємо, що у 2020 році бізнесмена підозрювали в ухиленні від сплати податків. Після цього він заявив, що продасть компанію, але не зробив цього. Згодом, 2021 року, НАЗК знайшло у декларації депутата порушень на понад 27 млн грн. Роман Демчина пояснював, що це помилкою під час заповнення декларації. У 2022 році депутат задекларував 1,3 млн грн доходу. Дружина Любов Демчина за 2022 рік отримала 150,6 тис. грн, а син Олег – майже 90 тис. грн. Крім цього, Роман Демчина задекларував 166 тис. доларів, 90 тис. євро та 21,5 млн грн готівки. На банківських рахунках підприємець зберігає 525,4 тис. грн.