Роман Демчина є власником дорожньої компанії «Рома» та депутатом Львівської облради від «Європейської солідарності»

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію про доходи депутата Львівської облради від «Європейської солідарності» Романа Демчини та виявило порушень на понад 27 млн грн. За недостовірне декларування депутатові загрожує кримінальна відповідальність.

Відповідно до висновку НАЗК, депутат вказав у декларації за 2020 рік недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 27 млн грн. Зокрема, Роман Демчина приховав дві земельні ділянки на Жовківщині, які належать йому та його дружині, а також будинок у Раві-Руській, який належить дружині на праві користування, не вказав цілу низку вантажівок, дорожньої техніки, легковик Renault Lodgy, а також грошові активи у банках на суму понад 500 тис. грн.

«У діях суб’єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366-2 Кримінального кодексу України», – сказано у висновку НАЗК.

За умисне внесення недостовірних відомостей до декларації (ст. 366-2 ККУ) Романові Демчині загрожує штраф 85 тис. грн, громадські роботи, два роки обмеження або позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Роман Демчина відмовився прокоментувати виявлені НАЗК порушення у його декларації. «Я перший раз чую від вас про таку ситуацію. Це юристів треба питатися, вони займаються цим питанням. Тому що я не політик, я бізнесмен», – сказав Роман Демчина ZAXID.NET. Відповідно до закону, депутати місцевих рад зобов'язані щорічно подавати декларації про доходи.

53-річний Роман Демчина є депутатом Львівської облради кількох скликань, представник фракції «Європейська солідарність». Йому належить одна з найбільших дорожніх компаній Львівщини ПП «Рома», яка виграє багатомільйонні тендери. Влітку 2020 року Роман Демчина заявив про наміри продати свій бізнес начебто через вимоги відкатів з боку чиновників, однак до продажу справа не дійшла. Раніше ДФС підозрювала бізнесмена в ухилянні від сплати податків на суму понад 3 млн грн.