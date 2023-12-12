Фірма Романа Демчини входить у топ-компаній, які найчастіше виграють тендери на ремонт обласних доріг

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації уклав угоду з ПП «Рома» на капітальний ремонт дороги Малнів – Піхи – Мартини – Малнів вартістю 45,5 млн грн. Відповідну угоду оприлюднили на сайті публічних закупівель Prozorro.

Йдеться про дорогу загального користування місцевого значення Малнів – Піхи – Мартини – Малнів у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею. За проектом договору, підрядник має виконати ремонт дорожнього покриття, встановити дорожні знаки та нанести розмітку. Ремонт мають виконати до кінця 2024 року.

Червоним позначені приблизні контури дороги Малнів – Піхи – Мартини – Малнів

Тендер на капремонт прикордонної дороги оголосили 29 вересня з початковою вартістю робіт майже 49,6 млн грн. Участь у торгах взяло лише ПП «Рома», що запропонувало виконати роботи за 45,5 млн грн. Департамент дорожнього господарства ЛОВА вже підписав із компанією відповідний договір.

ПП «Рома» належить 54-річному депутату Львівської обласної ради від «Європейської солідарності» Роману Демчині. Ще у 2020 році він заявляв у Facebook, що вирішив продати цю компанію, проте станом на кінець 2023 року він досі залишається її одноосібним директором і власником. ПП «Рома» виграла тендерів на ремонт доріг від ЛОВА на загальну суму понад 2,6 млрд грн. Ще понад 1 млн грн за ремонт обласних доріг компанія отримала від Служби автомобільних доріг Львівщини.