Готель «Замок Лева» розташований у двох історичних віллах на вул. Глінки, 7-9 поблизу центру Львова

Львівська облрада дозволила братам Керницьким викупити без аукціону дві історичні вілли на вул. Глінки в престижному районі Львова за 29 млн грн. Такий результат експертної оцінки майна, проведеної на замовлення управління майном спільної власності ЛОР.

ТзОВ «Замок Лева» дозволили викупити два будинки площею 477,6 м2 та 396,6 м2 на вул. Глінки у Львові за 29 млн грн (трошки більше як 33 тис. грн/м2). Така сума стала результатом експертної оцінки майна, проведеної ТзОВ «Периметр». Її також підтвердили як незалежні рецензенти – Всеукраїнська спілка оцінювачів та штатний оцінювач управління майном спільної власності ЛОР.

За оцінкою експертів, попередні орендарі вілл здійснили невід’ємні поліпшення на 7 млн грн, що теж було враховано під час оцінки майна.

Керівник управління Віктор Кусий розповів ZAXID.NET, що відповідно до процедури тепер орендар отримав право на викуп майна. За його зверненням буде підготовлено договір купівлі-продажу. Загалом він може і не поспішати, оскільки оцінка майна чинна протягом дев’яти місяців.

Після викупу майна ТзОВ «Замок Лева» отримає право приватизувати земельну ділянку, на якій розміщений готель і яка перебуває у власності Львівської міськради. Площа земельної ділянки 0,49 га.

Львівська облрада своїм рішенням у вересні цього року дозволила компанії «Замок Лева» без аукціону викупити дві історичні вілли (пам'ятки місцевого значення) на вул. Глінки, 7 і 9, де розміщується однойменний готель. Рішення продати об’єкти пояснили тим, орендар здійснив невід’ємні поліпшення на суму понад 25% ринкової вартості майна (визначеної для цілей оренди), а отже отримав право їх приватизувати способом викупу.

За даними YouControl, власниками компанії «Замок Лева» раніше були львів'яни Володимир Ткачук та Роман Карачевський. У 2018 році серед співвласників з'явився львівський бізнесмен, екс-депутат Львівської облради Тарас Керницький, який у 2019 році став одноосібним власником компанії, а з весни цього року переписав її на рідного брата Назара Керницького.