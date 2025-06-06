Житловий комплекс Q-4 Quoroom Avenue на вулиці Щирецькій, візуалізація

Господарський суд Львівської області зобов'язав компанії-забудовники ТОВ «Рімарко» та ТОВ «Дюплекс-Львів ЛТД» сплатити понад 6,2 млн грн до міського бюджету. У юридичному департаменті Львівської міської ради у п'ятницю, 6 червня, повідомили, що справу відкрили через несплату пайової участі на розвиток міської інфраструктури.

Забудовники зводили житло на вулиці Щирецькій, 30 та у восьмому Скнилівському провулку – за адресами 19, 20 і 21. ТОВ «Рімарко» та ТОВ «Дюплекс-Львів ЛТД» мали перерахувати гроші до міського бюджету, але не зробили цього. Рішення суду можна оскаржити в апеляції.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, ТОВ «Рімарко» працює з лютого 2019 року. Директоркою компанії є Ольга Никончук, а власницею – Зоряна Була. ZAXID.NET у квітні 2025 року повідомляв, що інше ТОВ «Акіта Україна», де Зоряна Була є співвласницею, має сплатити міській раді Львова понад 7 млн грн пайового внеску. Податок компанія заборгувала за будівництво ЖК на вулиці Замарстинівській.

ТОВ «Дюплекс-Львів ЛТД» працює з червня 2007 року. Директоркою компанії є Наталія Гичка. Також їй належить 50% активів компанії. Ще 50% перебувають у власності Романа Були.