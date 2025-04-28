Йдеться про будівництво житлового комплексу на вул. Замарстинівській, 134а

Господарський суд Львівської області зобов’язав ТОВ «Акіта Україна» сплатити міській раді Львова понад 7 млн грн пайового внеску, який компанія заборгувала за будівництво ЖК на вул. Замарстинівській.

Йдеться про будівництво 18-поверхового житлового комплексу на вул. Замарстинівській, 134а у Львові. Дозвіл на будівництво ЖК виконком Львівської міської ради видав у червні 2019 року. Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями, ТОВ «Акіта Україна» повинна була сплатити 5,9 млн грн пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Львова.

Однак за час будівництва ЖК пайовий внесок забудовник так і не сплатив, тому міська рада звернулась в суд, вимагаючи не лише внесок на розвиток інфраструктури, а з відсотки та інфляційні витрати. Як повідомив юридичний департамент ЛМР, у п’ятницю, 25 квітня, Господарський суд позов міськради задовольнив і зобов’язав ТОВ «Акіта Україна» сукупно виплатити понад 7 млн грн. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Крім цього, як відомо з судового реєстру, компанія боргує міській раді за оренду 0,75 га. У лютому Господарський суд зобов’язав забудовника сплатити 793 тис. грн.

За адними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Акіта Україна» зареєстроване у 2017 році. Власниками компаїі є львіська забудовниця Зоряна Була, мешканець Скнилова Андрій Опришко та самбірчанин Віктор Липецький.