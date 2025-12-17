Партія Гжегожа Брауна посіла третє місце

Загальнопольська дослідницька група провела опитування серед виборців щодо їхніх політичних уподобань, якби парламентські вибори у Польщі відбулися у найближчу неділю. Результати здивували тим, що симпатії до проросійських сил зростають. «Конфедерація польської корони» Гжегожа Брауна вперше випередила партію «Конфедерація». Детальніше про це розповіли на сайті радіо RMF24.

Які партії пройшли б до польського Сейму, якби вибори відбулися зараз

Нове опитування Загальнопольської дослідницької групи свідчить про те, що за партію Дональда Туска проголосували б 35,29% респондентів. Втім, це означає зниження симпатій виборців до цієї політичної сили на 2,7% у порівнянні з листопадовим опитуванням.

Відразу за «Громадянською коаліцією» у рейтингу йде партія Ярослава Качиньського «Право і справедливість», яка набрала 31,21% голосів.

Найбільшою несподіванкою журналісти відзначають в опитуванні третє місце: вперше в історії досліджень «Конфедерація польської корони» Гжегожа Брауна випередила Конфедерацію. За неї готові віддати голоси 11,18% виборців, а за Конфедерацію – 10,67%. Обидві партії мають проросійську риторику.

За результатами опитування, не проходять до Сейму партії «Нова Лівиця» (4,95%), «Разом» (3,33%), Польська селянська партія (1,71%) та «Польща 2050» (1,66%).

У випадку такого розподілу голосів «Громадянська коаліція» отримала б 191 мандат у парламенті, ПіС – 178, КПК – 48, а Конфедерація – 43. Праві мали б переважну більшість у Сеймі.

Президент Загальнопольської дослідницької групи Лукаш Павловський зазначає, що «Конфедерацію польської корони» підтримують молоді виборці віком 18-39 років та чоловіки. Партія Брауна також отримала значну підтримку в сільській місцевості та серед виборців, які декларують «праві» погляди, поступаючись лише «ПіС».

Дослідження провели 9-15 грудня на репрезентативній вибірці 1000 респондентів.

Урядовці не виключають делегалізацію партії Гжегожа Брауна

Керівник польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кєрвінський в інтерв’ю RMF FM не виключив делегалізації партії Гжегожа Брауна. Міністр підкреслив, що є підстави для розгляду такого рішення: брехня щодо польської історії, поширення ненависті, агресії, мова ненависті та висловлювання, що суперечать польській державній політиці.

«Для мене очевидно, що такі політики, як пан Браун, не повинні мати місця в польському суспільному житті. Це політики, які загрожують польській державній політиці, і кожен кращий за русофіла», – заявив Марцін Кєрвінський.

Водночас депутат від Конфедерації Пшемислав Віплер вважає, що амбіції Брауна зовсім не пов’язані з бажанням влади: «Я думаю, що Гжегож Браун сам не хоче входити до жодного уряду. Він хоче бути пророком, містиком, будувати імідж такого лідера, який не є типом чиновника, бюрократа, який сам увійшов би до уряду».

Скандали, пов’язані з Гжегожем Брауном

Гжегож Браун – проросійський польський політик, українофоб і член Європарламенту. Він був одним з лідерів антиєвропейської та антиукраїнської партії «Конфедерація», відомий різкими висловами щодо України, його пов’язували з організацією блокування польсько-українського кордону. Браун закликав «зупинити бандеризацію Польщі», а також заявив, що «нас не будуть вчити історії німці та євреї». Згодом його виключили з «Конфедерації», після чого він створив «Конфедерацію польської корони».

Він часто і свідомо провокує скандали. 2023 року у Сеймі він загасив вогнегасником ханукальні свічки. Нещодавно він заперечив існування газових камер у німецькому нацистському концентраційному таборі «Аушвіц-Біркенау». Його помітили у товаристві Януша Валюса, вбивці лідера Південноафриканської комуністичної партії. Браун говорить про «розстріл чиновників», у Сеймі він знищив виставку, присвячену рівності та толерантності. Він неодноразово знищував символи ЄС, України та ЛГБТ.

13 листопада депутати Європарламенту проголосували за позбавлення політика імунітету.