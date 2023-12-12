Депутат від «Конфедерації» Гжегож Браун за допомогою вогнегасника загасив ханукію в Сеймі у Варшаві

У вівторок, 12 грудня, у залі польського Сейму депутат польської антиукраїнської ультраправої партії «Конфедерація» Гжегож Браун за допомогою порошкового вогнегасника демонстративно загасив свічки на ханукальній менорі – ханукії, яку встановили на честь єврейського свята Хануки. Про це повідомляє Gazeta Wyborcha.

Інцидент стався у другій половині дня під час дебатів після виступу нового прем’єр-міністра Дональда Туска. Ближче до вечора в будівлі з’явилися представники єврейської громади, які на запрошення голови Сейму святкували Хануку. Людей частували пончиками, млинцями, серед них було багато дітей.

Гжегож Браун прийшов на подію, схопив вогнегасник та загасив єврейський свічник. Коли одна з присутніх намагалась йому перешкодити, депутат спрямував струмінь вогнегасника їй в обличчя.

Skandaliczne zachowanie Grzegorza Brauna w Sejmie pic.twitter.com/wWTO8vGP6F — Sebastian Napieraj (@sebastiantvn24) December 12, 2023

Невдовзі після інциденту Гжегож Браун з'явився на трибуні Сейму, заявивши, що запалювання менори є «сатанинським актом».

Але спікер Шимон Головня виключив його із засідання і оголосив перерву. Він також сказав журналістам, що Браун скоріше за все заплатить штраф за свій вчинок. Іншого, більшого покарання для депутата за порушення регламенту немає.

«Я також хочу чітко заявити, що на підставі даних моніторингу, точної кваліфікації вчинку пана Брауна, проти нього буде подана заява до прокуратури, ймовірно, за статтею, яка передбачає порушення релігійних обрядів», – поінформував спікер.

На інцидент уже відреагував посол Ізраїлю в Польщі Яков Лівне, який назвав інцидент ганьбою.

Прокоментував інцидент новий прем'єр-міністр Дональд Туск: «Це ганьба. Це неприйнятно. Це не повинно повторитися».

Зауважимо, що на початку року Гжегож Браун спровокував скандал, коли забрав з Краківського суду ялинку з символікою ЄС та українським прапором. Разом із ще одним радикальним польським активістом вони демонстративно лаючись винесли ялинку із будівлі, скидаючи дорогою з неї прикраси, і викинули її на смітник.

«Конфедерація» – антиєвропейська та антиукраїнська партія, яка стоїть за блокадою українського кордону. Голова люблінського осередку партії, підприємець Рафал Меклер є обличчям страйків польських перевізників. Сам Гжегож Браун, один з лідерів «Конфедерації», відомий своїми різкими висловами в бік України. Він закликав «зупинити бандеризацію Польщі», а також заявив, що «нас не будуть вчити історії німці та євреї».

До повномасштабного вторгнення він неодноразово шкодував через погіршення польсько-російських відносин, а у січні 2022 року був єдиним депутатом Сейму, який не голосував за резолюцію з закликом до ЄС та НАТО допомогти Україні.