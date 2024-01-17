Депутат від «Конфедерації» Гжегож Браун є відомим українофобом

Сейм Польщі на своєму засіданні у середу, 17 січня, зняв недоторканність зі скандального депутата-українофоба від ультраправої партії «Конфедерація» Гжегожа Брауна. Відповідне рішення польські депутати ухвалили у відповідь на клопотання прокуратури Польщі, інформує RMF 24.

Як повідомляється, напередодні регламентний комітет парламенту дав позитивний висновок щодо клопотання прокуратури про зняття імунітету з Брауна. Клопотання налічує сім актів, за які Брауна хочуть притягти до відповідальності. Серед них, зокрема, згадується інцидент 12 грудня минулого року, коли депутат в будівлі Сейму загасив вогнегасником ханукальні свічки.

Брауну також інкримінують публічну образу групи людей через релігійну приналежність та образу об'єкта релігійного культу; посягання на тілесну недоторканність жінки, яка намагалася перешкодити його діям; а також заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Згадуються також пошкодження політиком «Конфедерації» майна Німецького історичного інституту та порушення недоторканості тіла й наклеп на керівника Інституту кардіології у Варшаві в березні 2022 року.

Сам Браун під час засідання комітету заявив, що висунуті проти нього звинувачення містять очевидні інсинуації, які не відповідають дійсності. За його словами, матеріали заяви містять вигадані цитати, а деяких інкримінованих йому дій взагалі не було.

Зазначимо, що зняття недоторканності необхідне для висунення Брауну звинувачення та направлення обвинувального акта до суду.

Раніше через дії Брауна його партія «Конфедерація» призупинила членство політика у фракції, а етичний комітет Сейму мав намір оголосити йому догану.

Гжегож Браун, один з лідерів «Конфедерації», відомий своїми різкими висловами в бік України. Він закликав «зупинити бандеризацію Польщі», а також заявив, що «нас не будуть вчити історії німці та євреї». «Конфедерація» – антиєвропейська та антиукраїнська партія, яка стоїть за блокадою українського кордону. До повномасштабного вторгнення він неодноразово шкодував через погіршення польсько-російських відносин, а у січні 2022 року був єдиним депутатом Сейму, який не голосував за резолюцію з закликом до ЄС та НАТО допомогти Україні. його часто цитують російські ЗМІ

На початку 2023 року Гжегож Браун спровокував скандал, коли забрав з Краківського суду ялинку з символікою ЄС та українським прапором. Разом із ще одним радикальним польським активістом вони демонстративно лаючись винесли ялинку із будівлі, скидаючи дорогою з неї прикраси, і викинули її на смітник.