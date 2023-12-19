Ґжегож Браун після того, як загасив ханукальні свічки у сеймі

Польський депутат-українофоб Ґжегож Браун, який 12 грудня у сеймі вогнегасником загасив ханукальні свічки, втратив можливість орендувати офіс у Ряшеві для свого об'єднання «Конфедерація Корони Польської», яка входить до складу антиєвропейської партії «Конфедерація». Про це він сказав на прес-конференції 18 грудня і зазначив, що рішення власника приміщення розірвати договір є політично вмотивованим. Виступ Ґжегожа Брауна переривали мітингарі, які скандували: «Геть антисемітизм!».

«Мабуть, це буде одна з останніх зустрічей у цьому офісі, тому що власник цього приміщення відмовляється продовжувати оренду. Нам доведеться попрощатися з цим прекрасним місцем, яке останніми роками добре слугувало депутатським офісом», – сказав Ґжегож Браун.

Він зазначив, що працювати в цьому приміщенні його запросив колишній очільник Ряшева Тадеуш Ференс. Директорка депутатського офісу Брауна Тереза Працовнік у коментарі виданню Onet розповіла, що офіс діє у будівлі, яка належить місту. Причин чи пояснень розірвання договору ніхто не надавав. За словами директорки, у мерії лише зазначили, що приміщення знадобиться місту й звільнити його потрібно до кінця лютого.

«Я попросила чиновників допомогти знайти нове місце. Місто надало нам три альтернативні приміщення. Але виявилося, що двох з них більше немає», – каже Тетяна Працовнік.

Нагадаємо, що депутат польської антиукраїнської ультраправої партії «Конфедерація» Ґжегож Браун 12 грудня у залі польського Сейму вогнегасником загасив свічки, які встановили на честь єврейського свята Хануки. Згодом він з трибуни Сейму заявив, що запалювання менори є «сатанинським актом». Після інциденту Президія Сейму на три місяці позбавила депутата половини зарплати та на шість місяців – депутатської допомоги. Після цього для Ґжегожа Брауна почали збирати гроші. Видання WPROST розповідає, що для підтримки Брауна відкрили два рахунки, на одному з яких було понад 73 тис. злотих. Проте рахунки заблокували. Через це юристи «Конфедерації» погрожують подати до суду.

Зазначимо, що на початку 2023 року Ґжегож Браун забрав з Краківського суду ялинку з символікою ЄС та українським прапором і викинув на смітник. Партія «Конфедерація», до якої належить депутат, є організаторкою блокади кордону для Українських водіїв.