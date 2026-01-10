Дени Маслов та Ірина Мудра на зустрічі з головою ОП Кирилом Будановим

Голова комітету Верховної Ради з правової політики Денис Маслов став кандидатом на посаду міністра юстиції замість звільненого через корупційний скандал в «Енергоатомі» Германа Галущенка. Про це повідомила у суботу, 10 січня, заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра.

Після розмови з Денисом Масловим та головою Офісу президента Кирилом Будановим Мудра повідомила, що залишиться на посаді заступниці очільника ОП. Водночас вона повідомила, що Маслов стане кандидатом на посаду міністра юстиції.

«Кандидатом на посаду міністра юстиції є Денис Маслов. Якщо Верховна Рада підтримає його кандидатуру, він очолить Міністерство. Бажаю йому успіхів у цій відповідальній роботі. Впевнена, під його керівництвом, Міністерство юстиції трансформується із процедурного на сьогодні адміністратора в орган, який справді формує правову політику в державі і є головним адвокатом держави», – повідомила Ірина Мудра.

Зазначимо, раніше народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що у 12 січня на засіданні партії «Слуга народу» відбудеться вибір кандидата на посаду міністра юстиції. Вибирати мали, за словами Железняка, між Мудрою та Масловим.

Засідання Верховної Ради щодо затвердження кандидатури Маслова на посаді міністра юстиції відбудеться наступного тижня.

Нагадаємо, попереднім міністром юстиції був Герман Галущенко, який фігурує на «плівках Міндіча» у справі про розкрадання в «Енергоатомі». У листопаді 2025 року, після розслідування НАБУ та вимоги президента України Володимира Зеленського Герман Галущенко подав у відставку.

Зазначимо, 42-річний Денис Маслов став нардепом від «Слуги народу» у 2020 році, замінивши Олександра Ткаченка, якого тоді призначили міністром культури. Він очолив парламентський комітет з питань правової політики.

У грудні 2025 року «Слідство.Інфо» повідомило, що тесть Дениса Маслова Борис Калюта є співвласником аграрної компанії «Дніпро-Білогірʼя», яка веде спільний бізнес із громадянами Росії.