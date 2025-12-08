Денис Маслов очолює парламентський комітет з питань правової політики

Тесть народного депутата від «Слуги Народу» Дениса Маслова Борис Калюта є співвласником аграрної компанії «Дніпро-Білогірʼя», яка веде спільний бізнес із громадянами Росії. Сам ж Денис Маслов є кандидатом на посаду міністра юстиції. Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

Основним видом діяльності компанії Бориса Калюти є вирощування зернових, бобових культур та насіння соняшника. У 2021 році 74% фірми перейшли до громадянки Росії Людмили Васькіної. Вона родом із Бєлгорода та є топменеджеркою російського холдингу «Агро-Белогорье», одного з найбільших виробників м’яса свиней у РФ. У 2020 році Васькіну призначили радницею генерального директора з реалізації проєктів у «ГК Агро-Белогорье» та директоркою кінноспортивного клубу підприємства. До цього вона понад 12 років очолювала ВАТ «Новоборисовське ХПП».

До Васькіної співвласником «Дніпро-Білогірʼя» був Володимир Зотов – депутат Бєлгородської облдуми від партії «Єдиная Россия» та голова ради директорів російської компанії «УК Розвиток». До жовтня 2024 року він також входив до складу власників холдингу «Агро-Белогорье».

У 2023 році СБУ повідомила Зотову про підозру у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України. У межах цього кримінального провадження в червні 2023 року на активи ТОВ «Днепр-Белогорье» наклали арешт. Частину арештів – на техніку та окремі рахунки – зняли у лютому та липні 2024 року.

Журналісти «Слідства.Інфо» звернулися до Дениса Маслова, щоб з’ясувати його позицію щодо бізнес-співпраці його тестя з громадянами Росії. Нардеп заявив, що компанію заснували щонайменше 15 років тому, тобто до 2014 року, та законних механізмів для примусового виключення співвласника з великою часткою не існує.

«Наскільки знаю, то не вів. Є співзасновник / співзасновники, бо компанія років 15 чи більше тому заснована (точно до 2014 року). Законних способів виключення співзасновника, у якого велика частка, – немає. Наскільки мені відомо, то і господарських відносин чи платежів після 2014 року в РФ чи на користь громадян РФ – не було. Тобто юрособа – за законодавством України працювала в Україні, податки – в Україні», – пояснив Маслов журналістам «Слідства.Інфо»

З декларацій нардепа відомо, що Борис Калюта протягом останніх п’яти років регулярно дарував значні суми доньці – Анні Масловій, яка є дружиною політика Дениса Маслова. Зокрема, у 2024 році – 280 тис. грн, у 2023-му – 600 тис. грн, у 2022-му – щонайменше 1,8 млн грн (частина суми прихована у декларації), у 2021-му – понад 5,5 млн грн, у 2020-му – понад 700 тис. грн. Загалом за п’ять років – майже 9 млн грн.

Денис Маслов працює народним депутатом від «Слуги Народу» з червня 2020 року та очолює парламентський комітет з питань правової політики. 21 листопада він підтвердив журналістам «Слідства.Інфо», що його кандидатуру обговорювали на посаду міністра юстиції під час зустрічі президента Володимира Зеленського з депутатами фракції. За словами Маслова, він має підтримку частини фракції, але для призначення потрібен ширший політичний консенсус.