Раніше Литвиненко був за те, щоб узалежнити роботу НАБУ і САП від генпрокурора

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про завершення розслідування у справі чинного народного депутата Сергія Литвиненка, якого підозрюють у крадіжці понад 9 млн грн. Про це повідомили в НАБУ, у вівторок, 2 грудня.

За даними слідства, нардеп від «Слуги народу» Сергій Литвиненко пообіцяв представникам приватного товариства, що повпливає на отримання дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив в обмін на гроші. Певну суму переказали на рахунок родича Сергія Литвиненка, проте нардеп не зробив обіцяного для приватного підприємcтва.

Щоб приховати незаконне походження грошей, депутат, за версією слідства, організував схему легалізації грошей. Понад 9 млн грн спершу переказали на рахунки юридичної компанії родича Сергія Литвиненка під виглядом оплати за «правові послуги». Згодом частину цих грошей перерахували на інший рахунок і витратили на купівлю двох автівок преміумкласу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG. А самі автомобілі

Пізніше нардеп почав відкрито користуватися цими автомобілями, запевнюючи, що автівки були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадаємо, що результати аналізу доходів та видатків народного депутата та його сім’ї свідчать, що їхні законні доходи не дозволяли придбати ці автомобілі. Тому САП звернулась з позовом про визнання цих активів необґрунтованими та стягнення їхньої вартості у дохід держави.