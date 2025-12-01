Імовірно, йдеться про депутата від «Слуги народу» Сергія Литвиненка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою визнати необґрунтованими активами три елітні автомобілі чинного народного депутата. Вартість авто пропонують стягнути в дохід держави. Про це повідомила пресслужба САП в понеділок, 1 грудня.

Слідчі встановили, що протягом 2020-2021 років помічники народного депутата і пов’язане з ним приватне товариство придбали три люксові автомобілі: Toyota Land Cruiser 200 2020 року випуску, BMW 730LD 2020 року випуску та BMW Х5 2020 року випуску. Загальна вартість цих авто становить понад 8,6 млн грн.

Після купівлі автомобілів ними користувався посадовець. Також він отримав допуск для заїзду на територію Верховної Ради, зазначає САП.

Результати аналізу доходів та видатків народного депутата та його сім’ї свідчать, що їхні законні доходи не дозволяли придбати ці автомобілі. Тому САП звернулась з позовом про визнання цих активів необґрунтованими та стягнення їхньої вартості у дохід держави.

За даними джерел Центру протидії корупції у правоохоронних органах, ідеться про народного депутата з Рівненщини від партії «Слуга народу» Сергія Литвиненка.

Раніше ZAXID.NET писав, що Сергій Литвиненко працював на керівних посадах в Зірненському спиртзаводі на Рівненщині, а також в Угерському та Струтинському спиртзаводах на Львівщині. До Верховної Ради вперше був обраний у 2019 році. Згідно з аналітикою руху «Чесно», увійшов до списку прогульників. За даними дослідження, Сергій Литвиненко пропустив 45% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.

У липні 2025 року Литвиненко проголосував «за» скандальний законопроєкт №12414, яким запроваджувалась залежність роботи НАБУ і САП від генерального прокурора.