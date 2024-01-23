Нардеп задекларував 411 тис. грн зарплати у Верховній Раді

Народний депутат з Рівненщини від партії «Слуга народу» Сергій Литвиненко оприлюднив декларацію про доходи за 2022 рік. Як зазначено на сайті НАЗК, він подав її 19 січня.

Зазначено, що за 2022 рік Сергій Литвиненко заробив у Верховній Раді 411 тис. грн. Його дружина Евеліна Литвиненко заробила 100 тис. грн, працюючи в Зірненському спиртовому заводі. Це всі доходи подружжя за рік.

Серед нерухомості нардеп вказав житловий будинок на 324 м2 у Мукачеві, який з 2004 року належить його дружині. Окрім цього, у 2017 році дружина отримала у власність земельну ділянку на 605 м2 у Мукачеві. Також задекларував користування службовою квартирою у Березному, яку надає Зірненський спиртзавод.

У розділі про автомобілі Сергій Литвиненко вказав три авто, і лише один з них на сто відсотків належить йому: йдеться про ВАЗ-21093. Іншими двома автомобілями, Toyota Land Cruiser 200 та BMW 730 LD чоловік лише користується.

У минулій декларації було зазначено, що у власності дружини також є BMW X6 за 1,2 млн грн, але наразі це авто не вказане. Інформації про його продаж також немає.

Додамо, що Сергій Литвиненко працював не керівних посадах не лише у Зірненському спиртзаводі, а й в Угерському та Струтинському спиртзаводах на Львівщині. До Верховної Ради вперше був обраний в 2019 році. Згідно з аналітикою руху «Чесно», увійшов до списку прогульників. За даними дослідження, Сергій Литвиненко пропустив 45% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET аналізував декларації про доходи інших нардепів з Рівненщини: Олександра Аліксійчука, Олександра Ковальчука та Романа Іванісова.