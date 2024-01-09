Олександр Аліксійчук був обраний народним депутатом в 2019 році

Народний депутат з Рівненщини від партії «Слуга народу» Олександр Аліксійчук подав декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Як йдеться у декларації, за 2022 рік нардеп заробив у Верховній Раді 472 тис. грн. Орієнтовно це по 39,3 тис. грн щомісяця. Окрім цього, в 2022 році міжнародна благодійна організація відшкодувала йому 98,5 тис. грн витрат під час участі у конференції в місті Лугано. Його дружина, Катерина Аліксійчук, отримала сумарно 41 тис. грн зарплати, працюючи у приватному підприємстві «Будтех-пром».

Що ж до грошових активів, то більшу частину з них нардеп зберігає у готівці. Йдеться про 125 тис. доларів та 400 тис. грн. Його дружина також зберігає у готівці 90 тис. доларів та 300 тис. грн. На банківських рахунках у подружжя значно менші заощадження: Олександр Аліксійчук має два рахунки по 240 тис. грн та 3 тис. грн, а його дружина 9,9 тис. грн.

Судячи з декларації, у чоловіка ще є несплачений кредит, взятий у банку в 2018 році. У 2022 він сплатив сумарно 119 тис. грн.

Серед об’єктів нерухомості нардеп повідомив про квартиру у Рівному площею 60 м2, придбану в 2018 році. Також у його власності десять нажитлових приміщень, усі придбані в 2018 році. У селі Великий Житин чоловік має дві земельні ділянки площею 163 м2 та 446 м2, якими володіє одноосібно, та ще одну ділянку площею 1500 м2, право власності на яку ділить із кумом. Крім того, з 2019 року чоловік має у власності садовий будинок площею 156 м2 в селі Бармаки, що біля Рівного. Судячи з декларації, нової нерухомості за останні декілька років чоловік не придбав.

Нардеп повідомив НАЗК про два автомобілі: Skoda Karoq 2018 року випуску, вартістю 815 тис. грн, а також про Volvo S80 2012 року випуску, вартість якої становить 485 тис. грн. Другу машину він придбав у 2022 році.

Зауважимо, що в 2023 році нардеп придбав ще одне авто – про це він повідомив у листопаді. Зокрема, Олександр Аліксійчук придбав Volvo S80 2014 року випуску за 142 тис. грн.

Додамо, що Олександр Аліксійчук був у числі нардепів, які першими добровільно подали декларацію про доходи за 2022 рік. Всього, за інформацією руху «Чесно», це зробили 38 народних обранців.

Олександр Аліксійчук народився у селі Буща на Рівненщині в 1981 році. Працював на керівних посадах на будівельних підприємствах. Нардепом був обраний вперше в 2019 році.