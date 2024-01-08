Степан Шимків працює у Рівненському апеляційному суді з 2002 року

Голова Рівненського апеляційного суду Степан Шимків подав декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Зауважимо, що в 2022 році Степан Шимків ще не був головою апеляційного суду, а лише заступником голови. На керівну посаду його обрали вже в жовтні 2023-го року.

Як йдеться у декларації, в 2022 році суддя отримав 2 млн 908 тис. грн зарплати. Орієнтовно це по 242 тис. грн щомісяця. Ще одним джерелом доходу він вказав пенсію дружини – 25 тис. грн. Серед великих видатків за цей рік він вказав 437 тис. грн допомоги для Збройних сил України.

Суддя зберігає чималу кількість готівки: 131 тис. доларів та 630 тис. грн. Також у Степана Шимківа є три банківські рахунки, на яких він зберігає 15 тис. євро, 125 тис. грн та 2,9 тис. грн.

Щодо об’єктів нерухомості, то Степан Шимків вказав дві квартири: на одну з них площею 73 м2 він набув право власності в 2020 році. Згідно з даними у декларації, житло вартувало трохи більше 1 млн грн. Ще одна квартира належить на рівних правах йому та ще трьом родичам. Йдеться про квартиру у Рівному площею 51 м2, право власності на яку родина отримала в 2008 році. Також у власності судді – крита стоянка площею 21 м2, придбана в 2020 році за 44 тис. грн.

Судячи з декларації, у Степана Шимківа лише один автомобіль: це Subaru Forester, придбаний в 2008 році за 164 тис. грн.

Дружина чоловіка, Руслана Шимків, з 2013 року володіє земельною ділянкою у Здолбунові, а також з 2002 року – гаражем у цьому ж місті.

Зазначимо, що Степан Шимків працює в Рівненському апеляційному суді з 2002 року. З 2016 року був заступником голови, а в жовтні 2023 року був обраний головою апеляційного суду.