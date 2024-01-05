Віктор Гапончук очолив Волинський апеляційний суд у листопаді 2019 року

Голова Волинського апеляційного суду Віктор Гапончук подав декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Як зазначено у декларації, у 2022 році Віктор Гапончук отримав 2 млн 695 тис. грн зарплати. Орієнтовно це по 224 тис. грн на місяць. Ще він отримав 10,6 тис. грн за проведення занять у Волинському національному університеті імені Лесі України. Дружина судді Олена Гапончук за рік заробила 124 тис. грн, працюючи у Луцькому національному технічному університеті.

Серед об’єктів нерухомості суддя вказав три квартири. Щоправда, жодна з них не належить подружжю на сто відсотків. До прикладу, одна з квартир у Луцьку 71 м2 належить судді та двом його родичкам. Аналогічно його дружина Олена Гапончук володіє спільно з родичами ще однією квартирою з 2002 року. Також з 2016 року суддя користується ще однією квартирою у Луцьку площею 80 м2. У декларації вказано, що житло належить Луцькій міськраді.

Також подружжя має два автомобілі. Йдеться про Mitsubishi Outlander 2013 року випуску, придбаний за 304 тис. грн, яким також користується батько судді Василь Гапончук. Інший автомобіль, Toyota Rav-4 Hybrid 2020 року випуску, вартістю 1,2 млн грн, належить його дружині.

Заощаджень на банківських рахунках, земельних ділянок чи інших цінних речей Віктор Гапончук не вказав.

Зазначимо, що Віктор Гапончук розпочинав свою суддівську кар’єру в Любешівському райсуді, де працював з 2005 по 2010 роки. В 2010 році почав працювати у Волинському апеляційному суді, а в листопаді 2019-го був обраний новим його головою після того, як з посади пішов Петро Філюк.