Роман Іванісов був обраний депутатом в 2019 році від «Слуги народу», але згодом його виключили з партії

Народний депутат з Рівненщини Роман Іванісов подав декларацію про доходи за 2022 рік. Як зазначено на сайту НАЗК, політик подав її у четвер, 11 січня.

Як йдеться у декларації, протягом 2022-го року Роман Іванісов заробив у Верховній Раді 434 тис. грн зарплати. Також він отримав 478 тис. грн відшкодувань, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень, і ще 90 тис. грн компенсації вартості проїзду.

Окрім цього, Роман Іванісов задекларував значний подарунок від родички Ірини Борисівни Іванісової. Йдеться про подарунок у негрошовій формі вартістю 12 млн грн, а також про ще один аналогічний подарунок вартістю 73 тис. грн.

Чимало грошей Роман Іванісов зберігає у готівці. Йдеться про 450 тис. грн, 140 тис. доларів, 92,8 тис. євро, 23 тис. фунтів стерлінгів. Дружина політика також має значні кошти у готівці: 49,7 тис. доларів, 17 тис. євро, 110 тис. грн.

Щодо об’єктів нерухомості, то у Рівному подружжя володіє квартирою на 30 м2, придбаною в 2006 році. У Києві ж сім’я користується житлом, яке їй надала благодійниця Олена Графська. За інформацією журналістів «Четвертої влади», родина Олени Графської – це найближчі друзі родини нардепа. Решта нерухомості записана на дружину нардепа. У переліку – земельна ділянка та зерносховище в селищі Рокитне на Рівненщині, а також дві земельні ділянки у Запорізькій області.

Водночас нардеп володіє двома недобудованими квартирами у Києві. Право власності на обидві він отримав в 2022 році. Одна квартира має площу 64 м2, а інша 122 м2.

У розділі про транспорт нардеп вказав Mercedes-Benz GLS 400, придбаний в 2020 році за 3 млн грн, Mercedes-Benz GLE 350d, придбаний в 2020 році за 2 млн грн, Volkswagen Multivan, придбаний в 2021 році за 2,3 млн грн. Всі ці авто оформлені на дружину. Одноосібно у власності Романа Іванісова лише придбаний в 2022 році квадроцикл, який коштував 228 тис. грн.

Володіє чоловік і чотирма дорогими годинниками, щоправда, їхню ціну в декларації він не вказав. Окрім цього, у власності Іванісова – нарізний напівавтоматичний карабін та оптичний приціл.

Додамо, що Роман Іванісов народився 2 листопада 1978 року в Бердянську. З 2010 по 2015 рік був депутатом Рівненської облради. В 2019 році він був обраний нардепом у Верховну Раду від партії «Слуга народу» від 153-го округу на Рівненщині. Однак, з партії його виключили в цьому ж 2019 році після того, як стало відомо, що чоловік був судимий в 16-річному віці за групове згвалтування.