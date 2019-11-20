Депутат від «Слуги народу» Роман Іванісов відсидів за зґвалтування неповнолітньої

Дотепер Роман Іванісов спростовував, що сидів за зґвалтування, а також показував довідку про відсутність судимості

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що чинний депутат Верховної Ради з фракції «Слуга народу» Роман Іванісов, який пройшов до парламенту як безпартійний мажоритарник від округу 153 у Рівненській області, відсидів у в’язниці за зґвалтування. Раніше ця інформація з’являлася у низці ЗМІ з посиланням на екс-нардепа Ігоря Мосійчука, проте без будь-яких підтверджень, а сам Іванісов її спростовував.

«Перевірка була здійснена не нами – перевіряли відповідні органи. І ті факти, про які ви говорили – вони підтвердилися. Судимість погашена і тому вважається, що людина несудима на даний момент», – сказав Рябошапка на брифінгу в середу, 20 листопада, повідомила агенція УНН.

Напередодні ця агенція з посиланням на неназвані джерела у правоохоронних органах повідомляла, що Іванісова затримували 14 вересня 1995 року в Запорізькій області за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої і зґвалтуванні неповнолітньої неприродним чином. 22 вересня його відправили до СІЗО, але через три дні відпустили за рішенням суду. Однак, 25 жовтня 1995 року міліція затримала Іванісова повторно.

21 березня 1996 року Іванісова засудили до 3 років 6 місяців позбавлення волі, з яких він відбув 2 роки 6 місяців виправно-трудових колоній загального режиму.

Сам народний депутат Роман Іванісов ці факти заперечує та навіть розмісти на своїй сторінці у Facebook фотокопію довідки про відсутність судимості.

Раніше лідери «Слуги народу» заявляли, що якщо ця інформація підтвердиться, то це питання розглядатимуть на засіданні фракції.

Доповнено 20:00. Прес-служба Генеральної прокуратури України спростувала заяву генпрокурора Руслана Рябошапки про те, що народний депутат від «Слуги народу» Роман Іванісов відбув тюремне покарання за зґвалтування неповнолітньої та наразі вважається несудимим.