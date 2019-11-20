ГПУ спростувала заяву Рябошапки про погашення судимості депутата від «Слуги народу»

ГПУ заперечила слова Руслана Рябошапки про погашення судимості Іванісова

Прес-служба Генеральної прокуратури України спростувала заяву генпрокурора Руслана Рябошапки про те, що народний депутат від «Слуги народу» Роман Іванісов відбув тюремне покарання за зґвалтування неповнолітньої та наразі вважається несудимим. Про це повідомили в прес-службі ввечері, 20 листопада.

«Інформація щодо підтвердження погашеної судимості одного з народних депутатів України, озвучена сьогодні під час брифінгу в Генеральній прокуратурі, не є підтвердженою. Перевірка наразі триває, про її результати буде офіційно повідомлено додатково», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, під час брифінгу 20 листопада Руслан Рябошапка заявив, що депутат від «Слуги Народу» відбув покарання. За його словами, перевірку погашення судимості проводила не Генпрокуратура, а інші правоохоронні органи.

«Ті факти, про які ви говорили (тюремний термін за зґвалтування – ред.), підтвердилися. Судимість була погашена, і тому вважається, що людина несудима на даний момент. Це важливо», – сказав Рябошапка.

Йдеться про народного депутата від фракції «Слуга Народу» Романа Іванісова.

Раніше ЗМІ повідомляли з посиланням на правоохоронців, що Іванісов був затриманий 14 вересня 1995 року Куйбишевським райвідділом міліції Запорізької області за ст. 117 ч. 3 (зґвалтування неповнолітньої), і ст. 118 ч. 2 (зґвалтування неповнолітньої неприродним чином) Кримінального кодексу України, який діяв на той час.

22 вересня його відправили до СІЗО, але через три дні відпустили за рішенням суду. Однак, 25 жовтня 1995 року міліція затримала його повторно. 21 березня 1996 року Іванісов засудили до 3,6 року позбавлення волі, з яких відбув 2 роки 6 місяців виправно-трудових колоній загального режиму.

Сам Іванісов на своїй сторінці у Facebook ці факти заперечив і навіть прикріпив фотокопію довідки про відсутність судимості.