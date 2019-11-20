У партії «Слуга народу» не виявилося жодного офіційного працівника

«Нелегальні працівники самі наводять нас на роботодавців».

У президентській політичній партії «Слуга народу», яка має більшість у парламенті, офіційно не працевлаштовано жодної особи, повідомив Комітет виборців України (КВУ), посилаючись на звіт партії за третій квартал 2019 року, що включає період із липня до вересня.

«Відповідно до звіту “Слуги народу” про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, в політичній партії офіційно не працює жодної особи. Так, у графі “працівники складу апарату партії” вказано цифру 0. Для порівняння: у ВО “Батьківщина” офіційно працює 73 особи, в “Європейській солідарності” – 46 осіб, в “Голосі” – 3, Радикальній партії Олега Ляшка – 20, “Самопомочі” – 264, “Українській стратегії Гройсмана” – 3», – сказано у повідомленні КВУ.

Комітет виборців України звернув увагу і на те, що «Слуга народу» не витрачала офіційно коштів на заробітну плату.

«Всього за період липня-вересня партія витратила 240 млн грн, із них 0 грн – на заробітну плату», – йдеться в публікації.

Окрім того, за інформацією КВУ, у «Слуги народу» не зареєстровано жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.

«Складно уявити парламентську політичну партію, в якій би працювали особи виключно на волонтерських засадах. Зокрема, партію, в якої немає оплачуваного на постійній основі бухгалтера, охорони, секретаря, працівників прес-служби та оргвідділу. Багаторічна практика вказує, що такі партії можуть здійснювати тіньову оплату праці – “в конвертах”», – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

За його словами, схожа ситуація і з місцевими осередками партій, які не мають статусу юридичних осіб. Загалом, закон «Про політичні партії в Україні» дозволяє існування місцевих організацій без такого статусу. Проте, на думку експертів КВУ, це свідчить про централізований характер управління та може бути спробою тінізації партійного життя.

«Зокрема, такі місцеві організації не здатні проводити повноцінну фінансову та господарську діяльність через відсутність рахунків у банках. Однак це також полегшує життя партіям, які не зобов’язані звітувати про діяльність осередків без статусу юросіб перед НАЗК», – пояснив Кошель.

Відповідно до даних Реєстру політичних партій, «Слугу народу» було офіційно зареєстровано 31 березня 2016 року.

Зазначимо, що за нелегальне працевлаштування, тобто за використання найманих працівників без укладення трудового договору, для роботодавців передбачено великі штрафи: приблизно по 125 тис. грн за кожного нелегального працівника. Штрафи на роботодавців накладає Державна інспекція з питань праці (Держпраці). Зокрема, у березні 2019 року Держпраці оштрафувала львівську фірму на 16,9 млн грн за 135 нелегальних працівників.