Олександр Ковальчук задекларував 434 тис. грн зарплати

Народний депутат з Рівненщини Олександр Ковальчук подав декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Як йдеться у декларації, за 2022 рік Олександр Ковальчук заробив 434 тис. грн у Верховній Раді. Це трохи менше, ніж його минулорічна зарплата – у декларації за 2021 рік вказано, що тоді він заробив 557 тис. грн.

Окрім цього, 798 тис. грн доходу він отримав від продажу нерухомого майна. На банківських рахунках Олександр Ковальчук зберігає 165 тис. грн та 7,6 тис. євро. Готівки в чоловіка значно більше: 108 тис. доларів та 25 тис. євро.

Що ж до об’єктів нерухомості, нардеп з 2013 року володіє квартирою у Рівному на 64 м2, придбаною за 690 тис. грн. У 2020 році чоловік придбав ще одну квартиру на 76 квадратів та вказав, що вона коштувала 533 тис. грн. У 2021 році нардеп купив ще одну, значно більшу квартиру в Рівному на 271 м2. Житло обійшлося йому в 2,8 млн грн.

Окрім цього, в 2021 році Олександр Ковальчук придбав у Рівному невелику земельну ділянку за 353 тис. грн та паркомісце за 108 тис. грн. Також чоловік спільно з трьома родичами має право власності на квартиру в Новограді-Волинському.

Судячи з декларації, Олександр Ковальчук володіє лише одним автомобілем, придбаним у 2019 році: це Audi Q7 2015 року випуску, який обійшовся нардепу в 499 тис. грн.

Серед цінного майна чоловік також вказав два дорогі годинники, які він отримав ще на початку 2000-х, а також рушницю. У 2022 році народний обранець отримав ще одну річ, яка потрапила в категорію «твори мистецтва»: це пошкоджена бронепластина, на якій зібрані автографи вищого керівництва країни, очільників силових, військових та правоохоронних відомств. Окрім цього, чоловік задекларував п’ять торговельних марок.

Зазначимо, що Олександр Ковальчук народився 5 лютого 1974 року у Новограді-Волинському. Закінчив Львівську комерційну академію у Львові. З середини 2000-х працює у Рівному, там же почав будувати політичну кар’єру. В 2019 році його обрали депутатом від 152-го округу (місто Рівне) від партії «Слуга народу».

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET аналізував декларації про доходи двох інших нардепів з Рівненщини – Романа Іванісова та Олександра Аліксійчука.