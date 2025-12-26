Володимир Зеленський повідомив про заплановану зустріч із Трампом, проте не уточнив, де і коли вона відбудеться

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом. Про це він повідомив у пʼятницю, 26 грудня.

Зеленський розповів про доповідь Рустема Умєрова про чергові контакти з американською стороною. Нагадаємо, наразі Умєров очолює переговорну групу України щодо мирних процесів.

«Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Президентом Трампом найближчим часом», – повідомив Володимир Зеленський.

Коли саме відбудеться зустріч, президент не уточнив. Водночас Зеленський наголосив, що «багато може вирішитися до нового року».

Нагадаємо, 21 грудня у США завершилися триденні консультації української та американської делегацій. Володимир Зеленський повідомив, що окрім роботи над документами щодо завершення війни, сторони також узгоджують часові межі для реалізації мирних напрацювань.

24 грудня президент Володимир Зеленський вперше озвучив 20 пунктів мирного плану, який спільного розробили США, Україна та Європа. Із детальним змістом угоди можна ознайомитися за посиланням.

25 грудня Зеленський провів розмову із членами переговорної команди Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За результатами зустрічі президент України заявив про «хороші ідеї для тривалого миру».