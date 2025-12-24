Президент України Володимир Зеленський вперше назвав 20 пунктів майбутньої мирної угоди. Це він зробив під час спілкування з журналістами, інформує «Суспільне» у середу, 24 грудня.

Угода є спільною позицією України, Європи і США. За словами президента, зараз Україні чекає реакції російської сторони на цю угоду.

Мирна угода передбачає:

1. Суверенітет України буде перепідтверджено. Документ констатує, що Україна – це суверенна держава, і всі підписанти угоди підтверджують це своїми підписами.

2. Цей документ являє собою повну та беззаперечну угоду про ненапад між Росією та Україною. Для підтримки довгострокового миру буде створено механізм контролю за лінією зіткнення за допомогою космічного безпілотного моніторингу, а також – механізм раннього повідомлення про порушення.

3. Україна отримає міцні гарантії безпеки.

4. Чисельність Збройних сил України залишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час.

5. США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які відзеркалюватимуть статтю 5.

Якщо Росія вторгнеться в Україну, на додаток до скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції проти Росії. Якщо Україна вторгнеться до Росії або без провокації відкриє вогонь по території Росії, гарантії безпеки будуть вважатись недійсними. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні, гарантії безпеки набудуть чинності. США отримають компенсацію за гарантії безпеки. За словами Зеленського, цей пункт наразі викреслено: «Ми просто не розуміємо, що це значить, і ми піднімаємо це питання». Двосторонні безпекові гарантії не виключені за цією угодою. «Йдеться про можливості наших двосторонніх угод із 30 країнами, ми хочемо, щоб такі можливості у нас залишались. Це країни Коаліції охочих – 30 країн, це і Європа, і Канада, і Японія, які готові в тому чи іншому вигляді бути з нами в гарантуванні безпеки», – уточнив Зеленський.

6. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах та усіх необхідних документах про ратифікацію, включно з ратифікацією переважною більшістю голосів у Державній думі (пропозиція США).

7. Україна стане членом Європейського Союзу в певний, конкретно визначений час, а також Україна отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи. При цьому чіткі дати вступу для України до ЄС нині – це предмет двостороннього обговорення США й України, поки що європейського підтвердження.

8. Буде затверджено міцний пакет глобального розвитку для України (буде визначено в окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання). Зокрема, він передбачатиме:

Створення фонду розвитку України для інвестування в галузі, що швидко зростають (технології, центри обробки даних, ШІ). США та американські компанії будуть співпрацювати з Україною і спільно інвестувати у відновлення, у розвиток модернізації та експлуатації газової інфраструктури України. Будуть докладені спільні зусилля для реконструкції територій, постраждалих від війни, з метою відновлення реконструкції та модернізації міст і житлових районів. Розвиток інфраструктури. Видобуток корисних копалин, природних ресурсів. Світовий банк підготує спеціальний пакет фінансування для забезпечення фінансування для прискорення цих зусиль. Буде створено робочу групу високого рівня, включаючи призначення провідного світового фінансового лідера адміністратором процвітання для організації виконання стратегічного плану відновлення, максимальних можливостей для майбутнього процвітання.

9. Буде створено кілька фондів для розв'язання питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів та регіонів, гуманітарних питань. Мета – залучити 800 мільярдів доларів за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал.

США та європейські країни утворять фонд капіталу і грантів із цільовим розміром 200 мільярдів доларів для прозорого та ефективного інвестування в Україну. Для післявоєнної відбудови України буде застосовано широкий спектр капіталовкладень та інших фінансових інструментів. Глобальні інституції з відбудови використовуватимуть механізми для посилення та сприяння цим зусиллям. Україна впроваджує найкращі світові стандарти для залучення прямих іноземних інвестицій. Україна залишає за собою право на компенсацію за завдані збитки.

10. Після укладення цієї угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США. При цьому США хочуть тут паритету щодо ЗВТ як для українців, так і для росіян.

11. Україна підтверджує, що вона залишатиметься без’ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

12. Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами – Україна, США, РФ. США пропонують поділити контроль рівномірно, при цьому американці будуть головним менеджером цього спільного підприємства. Українська пропозиція інакша: Запорізька електростанція буде спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна: 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії отримує Україна, а ще 50% – США, яка самостійно визначає свій розподіл.

13. Обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.

14. Територіальний розподіл.

РФ виводить свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набуття чинності цієї угоди.

Варіант А: у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. Робоча група збирається для визначення переміщення сил, необхідних для припинення бойових дій, а також для визначення параметрів потенційних майбутніх спеціальних економічних зон.

Варіант Б: Обговорюється потенційна вільна економічна зона на території Донбасу – для її затвердження Україна готова провести референдум на підконтрольних їй територіях. Але на голосування ставитиметься підтримка усього договору, а не самого лише пункту про ВЕЗ. Якщо рішення буде ухвалено, між Україною, Сполученими Штатами і росіянами буде укладена окрема угода, яка визначатиме статус спеціальної економічної зони.

15. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою.

16. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. Кінбурнська коса буде демілітаризована.

17. Для розв'язання відкритих питань буде створено гуманітарний комітет.

Усіх військовополонених, включно із засудженими російською системою з 2014 року, буде обміняно за принципом всіх на всіх; Усіх цивільних – затриманих та заручників, включаючи дітей та політичних в'язнів – буде повернуто; Буде вжито заходів для розв'язання проблем і страждань жертв війни.

18. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Спершу – президентські: Рада має напрацювати і проголосувати механізм, як їх можна провести до зняття обмежень воєнного стану. Опісля – парламентські та місцеві.

19. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролювати й гарантувати Рада миру під головуванням президента Трампа. Україна, Європа, НАТО, Росія, Сполучені Штати будуть частиною цього механізму. За порушення будуть передбачені санкції.

20. Після того як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.

Володимир Зеленський додав, що Україна готова до зустрічі зі Сполученими Штатами на рівні лідерів для розв'язання чутливих питань. За словами президента, це має бути зустріч лідерів держав.

«Якщо ми говоримо конкретно про ці 20 пунктів, які є сьогодні, то це рамковий документ, який пройшов через значну еволюцію. Це той документ, який раніше починався з 28 пунктів (йдеться про запропонований США варіант мирної угоди, – ред.). Багато було різних чуток і багато напрацювань, зустрічей та багатогодинних розмов. Як результат сьогодні є цей документ, який має такий вигляд, – це драфт. Це поки не погоджений сторонами документ, але у ньому вже є сформована певна логіка, як пропонується закінчити війну», – заявив президент.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2025 року Україна та США активізували переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. 23 листопада в Женеві відбулися перші перемовини української та американської делегацій, які сторони згодом назвали продуктивними. 30 листопада у Маямі пройшла друга зустріч у цьому форматі, що фактично закріпила постійний переговорний канал між Києвом і Вашингтоном.

2 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що спільний переговорний документ уже скорочений до 20 пунктів замість 28, які раніше просувала Росія. Того ж дня Володимир Путін у Москві майже п’ять годин спілкувався з американською делегацією, після чого в Кремлі заявили про відсутність компромісів щодо війни.

На початку грудня відбулися серії інтенсивних консультацій української та американської сторін. Зокрема, в ніч на 6 грудня пройшла вже шоста за два тижні зустріч, під час якої обговорювали безпекові гарантії, механізми стримування Росії та післявоєнну відбудову України. Наступного дня сторони перейшли до складніших питань – територіальних параметрів і формату гарантій безпеки.

9 грудня Зеленський заявив, що українська та європейська частини пропозицій щодо завершення війни доопрацьовані, і Київ готовий представити їх США. 14–15 грудня в Берліні українська делегація на чолі з президентом провела переговори з американською стороною щодо 20-пунктового мирного плану; за словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, сторонам вдалося досягти певного прогресу.

Нові раунди перемовин 19–20 грудня у США вже відбувалися за участі представників України, Сполучених Штатів і Європи. Після них Зеленський повідомив, що Вашингтон запропонував формат тристоронніх переговорів – Київ, Вашингтон і Москва, однак у Кремлі цю ідею відкинули.