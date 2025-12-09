

Цитата дня «Росія хоче, щоб Україна капітулювала, Росія хоче, щоб ми склали зброю і моя відповідь їй така: "Дырку от бублика вы получите, а не Украину". Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі»

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник, 9 грудня 2025 року



У вівторок, 9 грудня, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник України при ООН Андрій Мельник гостро відповів своєму колезі з Росії Васілію Нєбєнзі, наголосивши, що Україна не торгує своєю територією і суверенітетом. Представник Росії заявив, що не бачить перспектив завершити війну дипломатичним шляхом, але висловив впевненість, що його країна зможе досягти успіху у війні, яким би шляхом не довелось скористатись. Натомість український дипломат вчергове підтвердив готовність України до конкретних кроків для відновлення всеосяжного, справедливого і тривалого миру, але при цьому наголосив, що «наша територія і наш суверенітет не продаються». Цими словами Мельник ще раз підтвердив заяви вищого керівництва держави про неможливість відмови від територій в обмін на обіцянки Росії припинити війну або інші умови, які висуває агресор.