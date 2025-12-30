У цей час в місті пасажиропотік є меншим

У четвер і п’ятницю, 1 та 2 січня, міські автобуси, трамваї та тролейбуси курсуватимуть за розкладом руху вихідного дня. Таке рішення прийняли у зв’язку з тим, що більшість приватних підприємств матимуть вихідні на новорічні свята, повідомили на сайті Львівської міської ради.

«У цей час в місті є менший пасажиропотік. Автобуси, трамваї та тролейбуси курсуватимуть із більшими інтервалами. Водночас перші й останні рейси будуть збережені. Просимо пасажирів врахувати це при плануванні своїх поїздок», — зазначив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.



У міському управлінні транспорту уточнили, що тролейбус №27 в ці дні курсуватиме за своїм звичним розкладом.



Актуальні розклади руху громадського транспорту Львова можна переглянути за посиланням.