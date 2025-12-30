1 і 2 січня громадський транспорт Львова курсуватиме за розкладом вихідного дня
Автобуси, трамваї та тролейбуси курсуватимуть із більшими інтервалами
У четвер і п’ятницю, 1 та 2 січня, міські автобуси, трамваї та тролейбуси курсуватимуть за розкладом руху вихідного дня. Таке рішення прийняли у зв’язку з тим, що більшість приватних підприємств матимуть вихідні на новорічні свята, повідомили на сайті Львівської міської ради.
«У цей час в місті є менший пасажиропотік. Автобуси, трамваї та тролейбуси курсуватимуть із більшими інтервалами. Водночас перші й останні рейси будуть збережені. Просимо пасажирів врахувати це при плануванні своїх поїздок», — зазначив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.
У міському управлінні транспорту уточнили, що тролейбус №27 в ці дні курсуватиме за своїм звичним розкладом.
Актуальні розклади руху громадського транспорту Львова можна переглянути за посиланням.