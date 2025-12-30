Загиблому прикордоннику з Буковини посмертно присвоїли звання Героя України
Звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» отримав полковник Василь Сімушин
До теми
Загиблому військовослужбовцю Державної прикордонної служби України, полковнику Василю Сімушину присвоїли звання Героя України. Відповідний указ 30 грудня підписав президент України Володимир Зеленський.
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю – присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Сімушину Василю – полковнику (посмертно)», – йдеться в документі.
За даними Новоселицької територіальної громади полковник Василь Сімушин загинув під час виконання бойового завдання 6 серпня 2023 року в районі населеного пункту Синьківка Куп’янського району Харківської області. Після двох років і трьох місяців тіло військовослужбовця вдалося знайти і доправити на Буковину, куди переїхала жити родина полковника. Поховали Героя 27 травня 2025 року у селі Строїнці Новоселицької громади.
Василь Сімушин народився у місті Мирноград Донецької області у 1972 році. Після повномасштабного вторгнення він разом з сім'єю переїхав у село Строїнці. Військову службу розпочав у 1989 році. Був начальником першого відділу прикордонної служби четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування. Служив на різних напрямках: Чернігівщина, Краматорськ, Харківщина. Нагороджений багатьма відзнаками, серед яких – медаль «За бездоганну службу» ІІІ ступеня.