Військовослужбовець загинув 6 серпня 2023 року на Харківщині

Загиблому військовослужбовцю Державної прикордонної служби України, полковнику Василю Сімушину присвоїли звання Героя України. Відповідний указ 30 грудня підписав президент України Володимир Зеленський.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю – присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Сімушину Василю – полковнику (посмертно)», – йдеться в документі.

За даними Новоселицької територіальної громади полковник Василь Сімушин загинув під час виконання бойового завдання 6 серпня 2023 року в районі населеного пункту Синьківка Куп’янського району Харківської області. Після двох років і трьох місяців тіло військовослужбовця вдалося знайти і доправити на Буковину, куди переїхала жити родина полковника. Поховали Героя 27 травня 2025 року у селі Строїнці Новоселицької громади.

Василь Сімушин народився у місті Мирноград Донецької області у 1972 році. Після повномасштабного вторгнення він разом з сім'єю переїхав у село Строїнці. Військову службу розпочав у 1989 році. Був начальником першого відділу прикордонної служби четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування. Служив на різних напрямках: Чернігівщина, Краматорськ, Харківщина. Нагороджений багатьма відзнаками, серед яких – медаль «За бездоганну службу» ІІІ ступеня.