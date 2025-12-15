Василь Матіїв отримує нагороду від президента Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України уродженцю Львівської області Василю Матіїву. Полковник є командиром 5-ї окремої штурмової Київської бригади.

Як повідомила Стрийська районна державна адміністрація 15 грудня, відповідно до указу президента України №915/2025, за особисту мужність і героїзм, а також за самовіддане служіння українському народові, командиру 5-ї окремої штурмової Київської бригади, полковнику Василю Матіїву присвоєно найвище державне звання – Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».

«Для кожного військовослужбовця 5 штурмової – це гордість мати командира, який веде за собою не словами, а діями, приймає складні рішення і несе відповідальність за людей та виконання бойових завдань», – повідомили у бригаді.

Василь Матіїв – уродженець села Тухля Славської громади. Професійний шлях офіцера розпочав у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Службу проходив у Десантно-штурмових військах, зокрема в 80-му окремому аеромобільному полку. Його бойове хрещення відбулося ще у 2014 році – від початку АТО він постійно перебував у районах бойових дій на Донеччині та Луганщині, пройшовши шлях від командира взводу до командира батальйону.

Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році, будучи командиром 132-го окремого розвідувального батальйону ДШВ ЗСУ, виконував спеціальні бойові завдання на півночі Київщини та Житомирщини. Саме тоді під його керівництвом було проведено унікальну операцію зі знищення ворожої колони разом із ворожим генералом.

Протягом 2022-2023 років Василь Матіїв був заступника командира 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, особисто очолюючи штурмові операції на Харківщині та Донеччині. У грудні 2023 року очолив 5-ту окрему штурмову Київську бригаду, яка нині діє на найгарячіших напрямках фронту. Також Василь Матіїв – повний Лицар ордена Богдана Хмельницького.