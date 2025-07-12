Вибухотехнік спецпідрозділу КОРД поліції Львівщини 50-річний Олег Сакерін нещодавно отримав найвищу державну нагороду – звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Маючи спеціальність вибухотехніка і досконало володіючи цією професією, виконував бойові завдання на Луганському, Харківському, Торецькому та інших напрямках. 23 рази виходив у сіру зону в Торецьку, де встановив 175 мін, на яких підірвались російські солдати. На підходах до наших позицій встановив 143 мінні загородження, на яких підірвались дві російські бойові бронемашини з десантом. Особисто знешкодив понад 350 боєприпасів та вибухонебезпечних предметів. Забезпечив знищення кількох ворожих диверсійних груп, замінувавши та підірвавши будівлі, де вони тримали оборону та зберіг цим життя своїх товаришів. ZAXID.NET поспілкувався із Героєм України. Зазначимо, що про поранення, внаслідок якого втратив ліву руку і отримав травму очей, Олег Сакерін наразі розповідати не готовий. А також і про лікування та реабілітацю, водночас захисник зазначає, що його реабілітація вже на завершальному етапі.

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Коли дізналися про те, що вас будуть нагороджувати, це було здивуванням для вас?

Звичайно, було здивування. Навіть не повірив, думав, що це жарт.

Герої України – це найвища державна нагорода. І знаємо, що у вашому послужному списку багато успішно виконаних бойових завдань, зокрема, мінування сірої зони в Турецьку, знищення ворожих боєкомплектів, ДРГ. Розкажіть про ці операції детальніше, наскільки можна.

Я зараз не можу розказувати такі деталі, які відбувалися там. Щоб ворог не знав, як ми це робимо. Ніби все вдавалося. Я сподіваюся, буде вдаватися і надалі.

Що для вас ваша робота?

Це мій обов'язок, це моя робота, яку я люблю. Я стараюся вдосконалювати її надалі. Стараюся навчати людей, передавати досвід. Й надалі так буду робити.

Ви пішли на фронт з початку повномасштабної війни. Чому вирішили одразу долучитися до захисту країни?

Бо це обов'язок громадянина України, це навіть не обговорювалося, навіть не було в думках, щоб я не йшов обороняти свою країну.

Розкажіть детальніше про свій бойовий шлях від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодення.

Спочатку я служив в спецпідрозділі патрульної поліції батальйоні «Львів». Перебував на Сході майже два роки. Там здобував бойовий досвід. Мені пощастило і я насправді пишаюся тим, що служив в такому підрозділі, як батальйон «Львів». Я завжди на нього дивився з повагою. Там хлопці, які з 2014 року боронили нашу державу. На превеликий жаль, були загиблі наші хлопці, поранені. І після того, як підрозділу вже не стало, я перейшов до батальйону КОРД. І до теперішнього часу там.

Ви 26 років в поліції. Чому вирішили брати для себе цей фах? Можливо, це була мрія дитинства?

Я з дитинства знав, що це таке, як тут працювати. А зараз, якщо потреба в чомусь, значить будемо робити. Буде завтра потреба їхати на БМП, значить будемо їхати на БМП. Треба буде йти піхотою, значить будемо йти піхотою. Неважливо. Я вважаю, якщо я навіть 10-15 хвилин зробив корисної дії кожного дня, це дуже великий крок до перемоги. Я навіть не задумуюся про це.

Чи доводилось вам там спілкуватися з місцевими мешканцями? Дуже часто наші захисники говорять, що з їхнього боку немає підтримки.

Від когось є, від когось нема. Хтось насправді хоче, щоб ми допомагали, хочуть жити в нашій неньці Україні. Хтось не може відійти від Радянського Союзу і не схвалює те, що ти там є. Але ми ж в себе вдома. Думка одного десятка людей – це думка не всієї нашої України, не нашого народу. Тому я не дуже звертав увагу на те, що вони там думають. У кожної людини є своя думка. Але переважна більшість людей, я бачу, вони дійсно хочуть жити краще. Не як жили ми колись до вільної, незалежної України.

Як спілкування між самими бійцями? Бо дуже часто розповідають, що бійці там стають однією родиною.

Так, це правда. Ми єдина родина. Ми не можемо не послухати один одного. Не знаю, як буде після війни, але мені здається, що це назавжди. Навіть одну хвилину пережити того, що там є, це дуже сильно. Це навіть не можна назвати дружбою. Я не знаю, чи таке слово придумали, як це назвати. Це, напевно, відчуття в середині.

Зараз ви поки що перебуваєте на Львівщині. Тут у нас спокійніше цивільне життя, воно триває, немає такої кількості вибухів, тривог. Як вам повернутися тимчасово в цивільне життя?

Я не відчуваю нічого такого. Ми ж для того там і є, щоб тут було спокійно. Мені, наприклад, приємно, що люди відпочивають, святкують. Я ніколи не був проти того, щоб святкували Новий рік, якісь інші свята. Я навпаки «за».

У нас в країні тертий рік війна. Як ви вважаєте, наше суспільство це вже усвідомило?

Я думаю, що не до кінця. Люди, які з цим в родинах своїх не стикнулися, я думаю, що вони до кінця не розуміють, що відбувається.

Дуже часто можна почути думку, обурення, що поліція не воює. Ви – яскравий приклад того, що насправді все не так. Що думаєте з цього приводу?

Я вам скажу так: під час лікування в деяких медичних закладах, під час реабілітації, я пишаюся і гордо говорю, що я працівник поліції. І надалі мої побратими, захисники, які разом в палаті зі мною, які мене не знали до того, вони міняють думку. Навіть військові, воїни ЗСУ, вони міняють думку про поліцію. Мені здається, що не настільки висвітлюється та робота поліції, але зараз не на часі її висвітлювати. Тому що в нас трішки інакша специфіка роботи. А після війни, якщо оцінять нашу роботу, то добре. А якщо не оцінять, ми будемо й надалі працювати задля захисту громадян. Те, що в нас написано, за що ми приймали присягу, те й будемо виконувати.

Повернімось до церемонії нагородженн, як це все відбувалося?

Жарко [сміється]. Але під час нагородження було приємно стояти в строю. Можна сказати, що 70% хлопців, які стояли зі мною, я їх знав раніше. Мені було приємно, що вони так само були нагороджені. Той хлопчик, який на милицях вийшов, я знаю його від першого дня, як він був на позиції до того, коли він вийшов. Це реально герої, всі герої. Не тільки вони, я думаю, що всіх оцінять.

Як ваша сім'я відреагувала?

Несподівано. Для них це було несподіванкою. У нас зазвичай не прийнято в сім'ях оголошувати, що ми там робимо і як. Просто щось робимо, на блокпостах стоїмо. Вони дізналися про нагородження, коли їх запросили на церемонію. Приїхали дружина, донька і собака. Але собаку не впустили. Вона чекала з побратимом в готелі.

Як собаку звати?

Не скажу. Але вона зі мною реабілітацію разом проходила.

То в лікарні вже звикли, що ви не один?

Так. Навіть, можливо, вона дала мені здоров'я, бо сама захворіла після лікування. Вона зі мною була в першому медичному закладі, рідні приїхали одразу. Два тижні перебувала зі мною і сама захворіла. А я пішов на одужання.

Після завершення реабілітації, що плануєте робити далі?

Вертатися до роботи. Поки що в нас перемоги немає. Треба щось думати, робити, я буду захищати свою країну.

Ви вже отримали протез. Чи вже вдалося вам його опанувати?

Вдалося, сьогодні отримав протез. Я маю дуже серйозний намір. Я маю намір захищати свою країну. Мене не зупинить нічого.

Про що мрієте після перемоги? Що зробите найперше?

Хочу займатися своїм хобі. Це ремонт автомобілів. Я почав цим займатися вже на пенсії.

Чому вирішили піти фронт, будучи вже на пенсії?

Я один раз на вірність України прийняв присягу. Це назавжди. Якщо моїй країні, моєму народу загрожує небезпека, я зобов'язаний йти і я піду, щоб мені це не коштувало. У мене багато таких друзів, на превеликий жаль, їхній фізичний стан не дозволяє цього їм зробити, але вони готові. Але з їхніми синами я був на передовій, і як ви говорите в сірій зоні. У них дуже серйозне виховання, це дуже серйозні герої. Якщо нас таких буде дуже багато, я думаю, що той день перемоги буде ближче, ближче, ближче і ближче.

Чи носите з собою цю нагороду, яку отримали днями?

Ні, не ношу. Після перемоги вже. На день перемоги. Маю парадну форму, на парадну форму причеплю. Маю також інші нагороди, але я їх ніколи не рахував.

Що для вас загалом ці нагороди? Це формальність чи насправді це визнання вашого вкладу в перемогу України?

Напевно, визнання, бо нагороди просто так не дають. Та вища нагорода – це нагорода всіх підрозділів, в яких я служив. Це командна робота, це керівництво як львівського батальйону, департаменту, штурмової бригади «Лють», Збройних сил України. Немає різниці, ми всі робимо одну роботу. Ми не задумуємося про нагороди. Ми інколи й свої гроші вкладаємо для перемоги. Щоб комусь було легше на позиціях, щоб ворох не міг захопити ні сантиметра нашої держави. Ми всі разом. Збройні сили, МВС, Національна поліція, цивільні люди, які нам допомагають, волонтери, вища ланка керівництва держави. Всі допомагають. Я думаю, що за нами буде перемога.