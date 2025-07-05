Президент вручив нагороду Олегу Сакеріну

Вибухотехнік поліції Львівщини Олег Сакерін удостоєний найвищої державної нагороди – звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав 4 липня, у День Національної поліції України.

Як зазначається в указі, майор поліції Олег Сакерін відзначений найвищою державної нагородою «за особистий героїзм та мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народу».

У поліції Львівщини зазначили, що Олег Сакерін понад 26 років віддав служінню в органах внутрішніх справ та в Нацполіції України. Від самого початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну зі зброєю в руках став на захист рідної землі. Спочатку – у складі батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Львів», а згодом, після створення нового підрозділу – у батальйоні поліції особливого призначення КОРД (Корпус оперативно-раптової дії).

«Маючи спеціальність вибухотехніка і досконало володіючи цією професією, виконував бойові завдання на Луганському, Харківському, Торецькому та інших напрямках. 23 рази виходив у сіру зону в Торецьку, де встановив 175 мін, на яких підірвались російські солдати. На підходах до наших позицій встановив 143 мінні загородження, на яких підірвались дві російські бойові бронемашини з десантом. Особисто знешкодив більше 350 боєприпасів та вибухонебезпечних предметів. Забезпечив знищення кількох ворожих диверсійних груп, замінувавши та підірвавши будівлі, де вони тримали оборону та зберіг цим життя своїх товаришів», – розповіли в поліції Львівщини

29 квітня майор поліції Олег Сакерін під час виконання бойового завдання був поранений після застосування росіянами ударного безпілотного авіаційного комплексу. Унаслідок поранення втратив руку та отримав пошкодження очей, зараз перебуває на лікуванні.